La CO2 supercritica. Un altro tassello della transizione energetica?

Ci sono sostanze chimiche che saltano fuori come il prezzemolo in diversi momenti della transizione ecologica. L’esempio massimo è il silicio, che tutti conoscono come materia primaria del fotovoltaico, grazie alla sua capacità di convertire la luce in elettricità. Oltre a essere il semiconduttore di base dell’elettronica è anche un ottimo anodo per le batterie […]