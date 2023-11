La Regione Toscana concede contributi ai frantoi oleari che investono in efficienza energetica. Per questo bando (allegato in basso) sono stati messi a disposizione 8.334.107 euro, a valere sull’investimento 2.3 del Pnrr. I destinatari dell’agevolazione sono le aziende agricole e le imprese agroindustriali, incluse associazioni e cooperative, titolari di frantoi oleari e che effettuano estrazione […]