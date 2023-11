In Basilicata incentivi per l’ammodernamento tecnologico ed energetico dei frantoi oleari Redazione QualEnergia.it

In Regione Basilicata contributi per centrali termiche a fonti rinnovabili nei frantoi di olio d'oliva e per l'efficienza energetica nel processo produttivo.

ADV

La Regione Basilicata concede contributi per l’ammodernamento tecnologico dei frantoi oleari, anche dal punto di vista energetico. Il bando (allegato in fondo) ha una disponibilità finanziaria di 2.328.923 euro da destinare alle aziende agricole e alle imprese agroindustriali (incluse le loro associazioni e cooperative) titolari di frantoi oleari, che effettuano l’estrazione di olio extravergine di oliva, iscritte nel […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i vantaggi dell’abbonamento annuale e provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI