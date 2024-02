L’agrivoltaico italiano e il rischio di un vicolo cieco Giulio Meneghello

Le soluzioni di agrovoltaico “avanzato” sono molto interessanti per l'agricoltura, ma il bando Pnrr avrà effetti limitati: per raggiungere l'obiettivo 2030 non va frenato anche un agrivoltaico più economico.

L'agrivoltaico in Italia è partito da poco ed è già chiara la polarizzazione tra due modi di farlo che, semplificando, potremmo ricondurre alle due definizioni di "semplice" e "avanzato". "Avanzati" o "sperimentali" sono i sistemi che potranno accedere al bando Pnrr, rispettando una serie di requisiti su occupazione del suolo, risparmio idrico, altezza da terra

