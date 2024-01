Il governo sblocca altri 170 MW di agrivoltaico in Puglia Redazione QualEnergia.it

Via libera a quattro progetti: è il quarto intervento di sblocco delle rinnovabili per l'esecutivo Meloni, per un totale di circa 1 GW.

ADV

Il Consiglio dei ministri ha sbloccato una nuova tornata di impianti a fonti rinnovabili, tutti appartenenti alla categoria dell’agrivoltaico per 170 MW complessivi. Nella seduta di ieri, giovedì 25 gennaio, il governo ha espresso il parere favorevole, con valore di valutazione di impatto ambientale (Via) a quattro progetti in Puglia. Il 16 gennaio, ricordiamo, il […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell’abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER