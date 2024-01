Rinnovabili e biodiversità, un matrimonio che s’ha da fare e con pari dignità Lorenzo Vallecchi

Un’analisi quantitativa delle superfici che sarebbero ideali sia per le rinnovabili che per la biodiversità, e dove gli obiettivi delle une e dell’altra potrebbero entrare in conflitto. In Europa sono quasi un quarto del totale.

Come assicurare che lo sviluppo delle energie rinnovabili non abbia un impatto negativo, ma anzi possibilmente un impatto positivo, sulla biodiversità e la conservazione delle specie animali e vegetali? È questa la domanda di fondo a cui tenta di dare delle risposte uno studio pubblicato pochi giorni fa da Nature Communications e firmato da molteplici […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

