Inverter di stringa trifase PVS-100 di Fimer per impianto FV su un’industria chimica

FIMER, società attiva nello sviluppo, produzione e vendita di soluzioni per l’energia rinnovabile e la mobilità elettrica, ha fornito 5 inverter di stringa trifase PVS-100 al GruppoSTG, società specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni fotovoltaiche e strutturali Made in Italy.

I cinque inverter da 100 kW sono stati installati presso lo stabilimento produttivo di Erca spa, azienda di industria chimica situata a Grassobbio (BG).

L’impianto fotovoltaico è stato realizzato su due edifici, per una potenza complessiva di 554,81 kWp; sono stati installati 1018 moduli fotovoltaici ad alta potenza half cut da 545 W ciascuno (nella foto).

L’architetto Mauro Ottolina, Project Manager GruppoSTG ha spiegato che la realizzazione dell’impianto FV è su due capannoni del medesimo sito produttivo bergamasco e che nei due edifici ci sono diverse tipologie di coperture: una con pochissima pendenza, l’altra con cupolini in lamiera con differenti raggi di curvatura. “Abbiamo realizzato soluzioni fotovoltaiche differenti fra loro ha detto – mantenendo però le prestazioni dell’impianto particolarmente elevate. Questo è stato possibile anche grazie ai componenti tecnici di alta qualità di Fimer”.

In quanto azienda del comparto chimico, Erca Group ha consumi elettrici importanti, stimabili in circa 4.750.000 kWh all’anno (4,7 GWh). L’impianto FV consentirà all’industria di coprire circa il 15% del proprio fabbisogno annuo.

L’inverter utilizzato

PVS-100/120-TL è la soluzione di stringa trifase connessa al cloud per la realizzazione efficiente di impianti fotovoltaici decentralizzati sia per applicazioni montate a terra che per grandi applicazioni commerciali.

Una piattaforma ad alta potenza, con taglie fino a 120 kW, che massimizza il rendimento (ROI) per gli impianti solari C&I decentralizzati.

Grazie ad una struttura con fino a 6 MPPT, la produzione di energia è ottimizzata anche in situazioni di ombreggiamento. Questo inverter permette, inoltre, di risparmiare sulle risorse necessarie all’installazione, poiché sono necessarie meno unità e, grazie alle sue dimensioni compatte, si generano ulteriori risparmi dal punto di vista della logistica e della manutenzione.

Grazie alla wiring box DC/AC integrata, 24 connessioni di stringa, la protezione da sovratensioni e dei fusibili, non è necessaria l’installazione di ulteriori dispositivi.

La connessione wireless da qualsiasi tipo di dispositivo mobile rende la configurazione dell’inverter e dell’impianto ancora più semplice e veloce.

La user experience viene ulteriormente migliorata grazie ad un’interfaccia utente (UI) integrata, che consente l’accesso alle impostazioni avanzate di configurazione. L’APP Installer for Solar Inverters, disponibile per Android/iOS, semplifica ulteriormente le installazioni di più inverter.