Fimer a Intersolar con soluzioni fotovoltaiche per residenziale, C&I e revamping

Fimer, azienda produttrice di inverter e soluzioni per l’autoconsumo da fotovoltaico, parteciperà a Intersolar Europe 2024, in programma dal 19 al 21 giugno a Monaco (stand B4-340).

Tra i prodotti per il fotovoltaico in evidenza verrà presentata la nuova piattaforma Power, dotata di inverter monofase e trifase con sistema di accumulo con batteria modulare.

Inverter ibridi monofase e trifase e accumuli

Presso lo stand anche gli inverter PowerUNO e PowerTRIO, che rappresentano la nuova generazione di inverter ibridi disponibili in varie taglie di potenza (da 2 a 6 kW per il monofase e da 4 a 10 kW per il trifase) e capacità di backup (rispettivamente fino a 6 kW e 10 kW).

Dai prototipi iniziali ai prodotti che verranno messi in commercio sono stati apportati una serie di ulteriori aggiornamenti tecnici per rendere entrambe le soluzioni ancora più competitive. È stata infatti potenziata la flessibilità a livello di installazione e ottimizzata la produzione energetica. L’ingresso di entrambi gli MPPT (Maximum Power Point Tracker) è 16 A su tutta la gamma, per una migliore compatibilità con la maggior parte dei moduli solari.

Inoltre, l’introduzione di ulteriori taglie di potenza, con il modello trifase che arriva fino a 10 kW, permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto, sia nuovo che esistente. Il passaggio da due uscite ad una unica, destinata sia alle normali condizioni di funzionamento che alle situazioni di backup, semplifica notevolmente l’installazione. Infine, la connettività integrata consente il monitoraggio in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo uno stretto controllo sull’efficienza e sulle prestazioni degli inverter.

Fimer porterà a Monaco anche il PowerX, un sistema di batterie modulare che offre la possibilità di espandere la capacità in qualsiasi momento. Progettato con dimensioni e pesi ridotti, consente un’installazione rapida, semplice e flessibile.

Le disponibilità di PowerUNO, PowerTRIO e PowerX sono previste per la seconda metà del 2024.

Ma i prodotti Fimer non si rivolgono solo al mercato residenziale. In fiera l’azienda presenterà anche il prototipo dell’inverter trifase ibrido PVS-75/125, per il mercato C&I.

Disponibile in tre taglie di potenza (75 kW, 100 kW e 125 kW) e fino a 12 MPPT, il prototipo è progettato per adattarsi in molteplici contesti di installazione. Risulta particolarmente leggero e compatto, ed è progettato per consentire una rapida installazione e una facile manutenzione.

Le soluzioni di stringa trifase

Presso lo stand Fimer gli installatori potranno valutare anchhe le soluzioni di stringa trifase, PVS-10/15 e PVS-20/33, progettate per soddisfare le esigenze degli impianti fotovoltaici commerciali e industriali.

Questi inverter, disponibili in un’ampia varietà di taglie di potenza (da 10 kW a 15 kW e da 20 kW a 33 kW), si distinguono per la capacità di ottimizzare i costi di installazione e di esercizio.

Per il revamping

Fimer ha recentemente deciso di arricchire il suo portafoglio di soluzioni con una piattaforma progettata per il revamping di impianti fotovoltaici dotati di inverter centralizzati con tensioni di uscita da 270 Vac a 320 Vac.

L’inverter di stringa PVR-65/75/80-TL è stato ideato per facilitare la modernizzazione di impianti con oltre 10 anni di attività che necessitano di un upgrade, evitando la sostituzione dei trasformatori, la ristringatura dei pannelli e altre operazioni complesse che richiedono un notevole investimento di tempo e risorse finanziarie.

Queste soluzioni trifase, con taglie di potenza fino a 80 kW e notevole flessibilità a livello di range di tensione di uscita compatibili, massimizzano il ritorno sull’investimento in grandi impianti fotovoltaici esistenti, godendo di tutti i vantaggi di una configurazione decentralizzata. Il PVR-65/75/80-TL è disponibile per il preordine.

Servizi post-vendita

Oltre a lanciare nuove soluzioni, l’azienda ha rafforzato i propri servizi post-vendita per supportare al meglio i clienti. Con centri di riparazione in tutto il mondo e la collaborazione di service partner, l’azienda garantisce un intervento tempestivo e una consegna rapida di pezzi di ricambio e inverter attraverso magazzini di assistenza dedicati.

In particolare, il servizio post-vendita prevede un intervento rapido per i modelli PVI-10/12.5-TLOUTD e TRIO-20/27.6-TL-OUTD.

Fimer offre anche la disponibilità di moduli di potenza da 55 kW a 67 kW per gli inverter centralizzati Central Plus PVI-55/330 e PVI-134/400, nonché da 350 kW e 390 kW per la serie di inverter centralizzati ULTRA, con tempi di consegna ridotti.

Nuovi programmi Service per PVI-55/330

Per supportare i clienti che possiedono un impianto fotovoltaico dotato di inverter centralizzati PVI-55/330, Fimer ha sviluppato dei programmi specifici, incluso un programma di revamping a basso impatto e un programma di manutenzione completo.

Fimer Revamp prevede la sostituzione di tutti i moduli di potenza dell’impianto fotovoltaico con moduli nuovi, senza la necessità di rimuovere i rack degli inverter.

Infine, Fimer Prevent richiede un attento intervento di manutenzione da parte di Fimer e mette a disposizione un modulo di ricambio di riserva per consentire al cliente di far fronte tempestivamente ad eventuali fermi macchina.