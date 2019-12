L’installazione di una pompa di calore Vitocal e un sistema VMC Viessmann in un'abitazione; un sistema di climatizzazione VRF Viessmann in un centro sportivo; la sostituzione dei generatori di vapore Vitomax in un'aziende di caramelle. E anche un intervento in un palazzo storico di Siena.

Quali sono i più interessanti progetti realizzati in Italia con prodotti di Viessmann, sia in termini di riduzione dell’impatto ambientale, di minori emissioni di CO2 e, soprattutto, di risparmio energetico ed efficienza.

Viessmann Italia ne ha selezionati tre nell’ambito residenziale, commerciale e industriale.

Settore residenziale

Si è rivelata molto interessante l’abitazione minimalista INeYOUNG di Santorso (Vicenza), una struttura dal forte impatto visivo per via dei materiali utilizzati e per la linea dei volumi della facciata.

L’originalità e l’unicità dell’abitazione, realizzata in muratura e ad alte prestazioni isolanti, si rispecchiano anche nelle scelte impiantistiche adottate, che hanno permesso una riduzione dell’impatto ambientale, grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili per l’approvvigionamento energetico: un impianto fotovoltaico installato sul tetto, il suo collegamento al sistema di ventilazione meccanica controllata Vitovent 300-F di Viessmann, per una qualità dell’aria migliore, una maggiore protezione da umidità e muffe.

A livello impiantistico è stata abbinata anche una pompa di calore aria-acqua split serie Vitocal, preposta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, che costituisce un impianto di riscaldamento completo ideale per nuove costruzioni con basso fabbisogno termico.

Il progetto di riqualificazione energetica dell’edificio INeYOUNG dello Studio ABITAREBIOS è stato presentato al Concorso di Idee Viessmann Edizione 2018, l’iniziativa annuale che coinvolge architetti e progettisti termotecnici, risultando tra i 10 progetti menzionati per la sua efficienza energetica, sostenibilità economica e ambientale.

Le scelte architettoniche e impiantistiche dell’abitazione, inoltre, la collocano nella classe A di CasaClima, che si traduce in un “edificio ad energia quasi zero” (NZEB).

Settore commerciale

Nel Centogrigio Sport Village di Alessandria, una struttura di oltre 43.000 mq, si è installato un sistema di climatizzazione VRF di Viessmann.

Oltre a palestre e campi sportivi, la struttura è dotata di un ristorante, un centro estetico e un poliambulatorio medico. Di conseguenza, il centro deve garantire ai propri ospiti elevati standard di benessere.

Per questo Viessmann ha proposto con Vitoclima 333-S, un sistema di climatizzazione VRF, in pompa di calore a due tubi e a recupero di calore a tre tubi a flusso verticale, un impianto pensato per il riscaldamento e raffrescamento (anche contemporanei) degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria compresa la zona palestra (informazioni sull’intervento).

La flessibilità di installazione e gli elevati valori di performance stagionali come EER (Indice di Efficienza Energetica dei Climatizzatori) e COP (Coefficiente di Prestazione) hanno indirizzato la scelta verso questo tipo di impianto, che presenta unità interne a cassetta compatta a 4 vie, split a parete, collegate al sistema di climatizzazione VRF e recuperatori entalpici attivi in grado di generare aria neutra e massimo comfort.

L’intero impianto fruisce di un controllo centralizzato, gestibile anche da remoto attraverso web server.

In abbinamento al sistema, tre scaldacqua in pompa di calore Viessmann Vitocal 161-A e un addolcitore Viessmann VS559, che soddisfano la richiesta di acqua calda sanitaria.

La realizzazione del progetto di riqualificazione energetica presso il centro sportivo è stata seguita da Cigallino Piero Paolo & C. Snc di Alessandria, Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann, che ha ricevuto la Menzione d’Onore al Concorso di Idee 2018.

Settore industriale

Qui si presenta la riqualificazione della centrale termica per la storica azienda di caramelle Fida a Castagnole delle Lanze ad Asti (produce le gelées Bonelle e le caramelle Rossana).

L’intervento di riqualificazione ha previsto la sostituzione dei generatori di vapore con un rifacimento integrale del locale caldaia e un adeguamento degli impianti alle normative vigenti in termini di sicurezza. È stato così installato Vitomax HS tipo M73, un generatore industriale a media e alta pressione con elevato rendimento (fino al 95%), dotato di tubi da fumo con economizzatore modello ECO 200 che, assicurando una produzione di vapore continua da 0,5 a 4 t/h, ha portato un aumento di qualità e disponibilità del vapore con contestuale riduzione dei consumi.

Efficienza in un edificio storico

Viessmann segnala infien anche un caso meno recente ma significativo: la riqualificazione degli impianti dello storico Palazzo Pubblico di Siena in Piazza del Campo, uno dei più eleganti e suggestivi esempi di architettura gotica civile, realizzato tra il 1297 e il 1310, all’interno del quale si trovano gli uffici amministrativi del Comune di Siena e il Museo Civico.

L’intervento ha visto la sostituzione della vecchia caldaia a gasolio con un’efficiente caldaia a gas a condensazione Vitocrossal 300 CT3 da 720 kW di Viessmann, abbinata a una canna fumaria di dimensioni ridotte rispetto alla precedente, per non incidere sulla struttura storica anche dal punto di vista estetico.

