Ventea, la startup che vuole portare energia rinnovabile ovunque e per tutti News dalle Aziende

La società ha sviluppato una tecnologia basata su un container autoinstallante che unisce eolico, fotovoltaico e accumulo in un unico sistema. Particolarmente adatto per aree remote o in caso di disastri naturali o guerre. Aperta la campagna di equity crowdfunding.

Nasce una nuova opportunità nel settore delle energie rinnovabili: Ventea, una startup innovativa nel campo dell’energia pulita che vuole essere parte della rivoluzione verde grazie anche alla sua campagna di equity crowdfunding, ora accessibile attraverso CrowdFundMe. La mission: energia pulita ovunque e per tutti Ventea si impegna a generare energia pulita e sostenibile e renderla accessibile in modo democratico in ogni angolo del mondo. Il team, composto da professionisti altamente qualificati nel campo delle fonti rinnovabili, sta lavorando per sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate che rispondano alle sfide del cambiamento climatico e dell’accesso all’energia. Con una combinazione unica di energia eolica, solare e sistemi di accumulo, Ventea offre prodotti scalabili e adattabili a diversi contesti, dalle aree urbane alle zone remote. La start up al momento punta ad offrire: EMODE : un container energetico autoinstallante di circa 12 metri di lunghezza, ideale per l’approvvigionamento energetico con tecnologia fotovoltaica ed eolica in aree remote, non connesse alla rete, o adatto in caso di disastri naturali o guerre.

: un container energetico autoinstallante di circa 12 metri di lunghezza, ideale per l’approvvigionamento energetico con tecnologia fotovoltaica ed eolica in aree remote, non connesse alla rete, o adatto in caso di disastri naturali o guerre. Turbine Eoliche SerieV: perfette per impianti off-grid e on-grid, che combinano efficienza e silenziosità.

perfette per impianti off-grid e on-grid, che combinano efficienza e silenziosità. Torre ODIN: frutto della collaborazione con ODIN Energy, la torre integra tecnologie eoliche e solari in strutture urbane, ottimizzando la produzione energetica. Con oltre 320mila euro già raccolti, Ventea sta ora aprendo la porta a nuovi investitori che desiderano contribuire attivamente alla transizione energetica. La raccolta fondi sosterrà l’attività di ricerca e sviluppo, la realizzazione di nuovi prototipi e la finalizzazione di brevetti e certificazioni. Perché investire in Ventea? Investire in Ventea significa non solo supportare l’innovazione nel settore dell’energia rinnovabile, ma anche partecipare a un progetto che vuole essere di successo, con il suo positivo impatto sociale e ambientale. La startup ha già siglato accordi significativi con partner strategici e università per posizionarsi come riferimento nella produzione di energia in contesti off-grid, garantendo una rapida espansione. Ventea stima di chiudere il fatturato del primo anno, dopo la campagna, con circa 1 milione di €. L’obiettivo è di raggiungere 3,6 milioni di € nel secondo anno. Le prospettive di ritorno economico sono significative, con un piano di buyback o una potenziale quotazione in Borsa nel giro di cinque anni. Come partecipare al progetto Per scoprire più nel dettaglio la campagna di equity crowdfunding di Ventea e su come è possibile partecipare e contribuire alla missione di portare energia pulita e sostenibile ovunque nel mondo si può visitare il sito: CrowdFundMe – Campagna Ventea. La presentazione di Ventea in un video: Contatti: Ventea S.r.l. – www.ventea.it email: [email protected] – cell. 335 6784549 (rif. Ing. Roberto Bissanti)

