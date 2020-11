SiBonus è l’iniziativa lanciata da InfoCamere – la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale – per consentire alle Pmi e ai titolari di crediti fiscali di cedere tali crediti, in modo da ricavare liquidità immediata, utilizzando una piattaforma online semplice, sicura e trasparente.

L’iniziativa, spiega una nota, prenderà l’avvio dal Nord-Est in collaborazione con Unioncamere Veneto. “Forte della sua esperienza nel campo della digitalizzazione di processi e servizi per le imprese – afferma il presidente di InfoCamere, Lorenzo Tagliavanti – InfoCamere punta a dare un sostegno concreto alle imprese di una filiera strategica in questa difficile fase di ripresa delle attività, e ad aumentare le opportunità per i cittadini contribuenti di sfruttare con fiducia le agevolazioni varate dal governo”.

I dati elaborati dai bilanci depositati nel 2019 presso il Registro delle Imprese, aggiunge Tagliavanti, “evidenziano da parte delle società di capitale italiane una capacità di compensazione di crediti tributari superiore ai 50 miliardi di euro. Un’enorme potenziale leva economica che, se rapidamente attivata, potrà contribuire a rilanciare i consumi delle famiglie e il fatturato delle imprese”.

In uno scenario in cui hanno già iniziato a muoversi realtà di medio-grandi dimensioni, precisa Tagliavanti, “il nostro obiettivo è rendere più accessibile questo mercato alle piccole realtà imprenditoriali, creando le condizioni perché queste possano recuperare l’operatività a lungo frenata dall’emergenza sanitaria”.

L’iniziativa prevede il supporto della controllata Iconto in veste di istituto di pagamento per la gestione dei flussi finanziari e si realizzerà in partnership con Sinloc (società di consulenza e investimento che ha nel proprio azionariato dieci fondazioni bancarie).

Il credito d’imposta, ricorda infine la nota di InfoCamere, è un qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato. Può essere utilizzato per compensare eventuali debiti nei confronti dell’erario, per il pagamento dei tributi e, quando ammesso, si può chiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi.

In particolare, con il decreto Rilancio, il governo ha introdotto un’importante novità, consentendo ai soggetti fisici o giuridici la possibilità di cedere a terzi il credito d’imposta maturato a seguito di interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica (Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, bonus ristrutturazione e bonus facciate).

