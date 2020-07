Con la misura ormai in versione definitiva, dopo la conversione in legge del Dl Rilancio, e molti aspetti chiariti dalla nuova guida delle Agenzie delle entrate, mancano ormai solo il decreto attuativo MiSE e il provvedimento dell’Agenzia delle entrate stessa perché la nuova detrazione fiscale del 110% su efficienza energetica e interventi antisismici sia operativa.

Nel frattempo il settore si interroga sulle ricadute che l’incentivo potrà avere. In un webinar tenutosi lunedì pomeriggio (27 luglio) ad esempio il Consiglio nazionale degli ingegneri, si è confrontato con il ministero dello Sviluppo economico, l’Enea, il mondo delle banche e quello dell’edilizia.

Qui il video e sotto la scaletta dell’evento:

15:30 Incentivi, semplificazione e rilancio tra opportunità e criticità

Introduce

Armando ZAMBRANO Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Discutono:

Rodolfo GIRARDI Vice Presidente ANCE

Giorgio LUPOI OICE Consigliere con delega a ingegneria sismica

Andrea NOBILI Responsabile Ufficio Consulenza Tributaria e Fiscale, ABI

Gianni Pietro GIROTTO Presidente Commissione Industria Commercio Turismo Senato della Repubblica

Salvatore MARGIOTTA Sottosegretario di Stato Ministero Infrastrutture e Trasporti

Gianni MASSA Vicepresidente Consiglio Nazionale Ingegneri e coordinatore GDL incentivi fiscali

16:15 Nuovi incentivi: i nodi da sciogliere e gli strumenti applicativi

Introduce:

Mauro MALLONE Divisione Sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti Ministero dello Sviluppo Economico

Discutono:

Remo Giulio VAUDANO Consigliere CNI

Giovanni CARDINALE Vice Presidente CNI

Andrea BAROCCI Presidente ISI Ingegneria Sismica Italiana

Flavio MONOSILIO Direttore Affari Economici e Centro Studi ANCE

Alessandro PONTI Harley Dikkinson

Patrizia CLAPS(*) Capo settore consulenza Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori

autonomi ed Enti non commerciali Agenzia delle Entrate

Ilaria BERTINI Capo Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica ENEA

Domenico PRISINZANO Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica ENEA

Paolo MELONE Responsabile del Coordinamento Marketing e Business Development Imprese,

Banca Intesa Sanpaolo

Enrico GIANCOLI Responsabile Marketing, Analytics & Business Development

Gruppo Interbancario Cooperativo ICCREA

Modera: Vittorio PICCOLO Associazione Apotema

Question time

