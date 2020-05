Con l’approssimarsi della scadenza della garanzia decennale sugli inverter fotovoltaici installati a partire dal 2009, Fimer, primo produttore di inverter FV in Italia e quarto a livello mondiale, lancia una campagna di sostituzione rivolta a tutti i gestori che hanno l’esigenza di rinnovare gli inverter per garantire la piena efficienza degli impianti fino alla scadenza degli incentivi.

La proposta di FIMER riguarda tutti gli inverter di stringa PVI-10.0/PVI 12.5 ex-Power-One Aurora con garanzia ancora attiva, che potranno essere sostituiti con i modelli più evoluti della stessa serie.

“Nel periodo 2009-2012 in Italia sono stati costruiti molti impianti fotovoltaici in Conto Energia”, spiega Marco Vergani, Head of Sales, Italy di Fimer. “Oggi, una larga parte di quegli inverter è prossima alla scadenza della garanzia e, per coprire l’arco temporale residuo del programma di incentivazione, abbiamo studiato una proposta di revamping rivolta a tutti i possessori di impianti, che potranno sostituire i vecchi inverter Aurora con nuovi prodotti, completamente Made in Italy, tali quindi da garantire il mantenimento degli incentivi maggiorati legati all’utilizzo di componenti realizzati all’interno di un Paese dell’area UE/SEE”.

“La sostituzione viene proposta a condizioni economiche vantaggiose grazie a un contributo offerto da Fimer – conferma Massimo Migliorini, Business Development Manager – e l’intervento è molto semplice e poco invasivo per il cliente finale“.

Infatti i nuovi inverter PVI 10.0/PVI 12.5 sono completamente aggiornati, con un software di ultima generazione e un hardware pienamente compatibile che non necessita di lavori elettrici o modifiche sull’impianto. Dal punto di vista dell’installazione si tratta di una sostituzione plug and play.

La campagna revamping di Fimer offre ai clienti un corrispettivo economico per la sostituzione degli inverter e la possibilità di estendere la garanzia di fabbrica dei nuovi inverter fino a 10 anni, a condizioni economiche vantaggiose.

“FIMER ha raccolto la sfida globale per lo sviluppo sostenibile e il sostegno all’ambiente”, conclude Filippo Carzaniga, Chairman di FIMER S.p.A. “Con questa campagna vogliamo promuovere il Made in Italy nel fotovoltaico e rafforzare il concetto di filiera italiana dell’energia rinnovabile.”

Per informazioni: Campagna revamping di Fimer

