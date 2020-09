sonnen continua a crescere e apre un nuovo mercato in Europa: la sonnenBatterie 10 da oggi è disponibile anche in Belgio, grazie alla partnership esclusiva con Opteco, uno dei maggiori installatori di sistemi fotovoltaici locali, che nel 2019 ha installato circa 2.400 impianti.

In Belgio sono già stati installati oltre 420.000 impianti fotovoltaici su abitazioni private, la maggior parte dei quali vengono remunerati tramite la cosiddetta formula del “net metering“: ad ogni abitazione dotata di impianto fotovoltaico viene attualmente addebitata solo la differenza tra l’energia autoprodotta immessa in rete e quella prelevata dalla rete.

Le norme sul consumo di energia autoprodotta sono comunque in fase di modifica da parte del governo belga e gli incentivi proposti all’inizio del 2020 per lo storage domestico, che offrono alle famiglie un contributo fino a 3.200 euro sono il segnale positivo di un trend verso un sistema energetico più decentralizzato.

“Il Belgio è già il dodicesimo mercato in Europa, che si aggiunge ai nostri mercati principali, l’Italia e la Gran Bretagna, nei quali vendiamo la sonnenBatterie”, sottolinea Christoph Ostermann, CEO e fondatore sonnen. “Siamo molto lieti di avere al nostro fianco Opteco, un partner esclusivo che è uno dei principali installatori di impianti solari in Belgio e con il quale possiamo affrontare la transizione dal Net-Metering all’autoconsumo”.

Opteco è un’azienda conosciuta in Belgio per l’installazione di prodotti di alta qualità. “In vista della svolta energetica, cercavamo un partner affidabile per poter fornire un sistema di approvvigionamento energetico domestico completo. Nella sonnenBatterie 10 abbiamo trovato il sistema di storage più adatto, per rendere i nostri clienti ancora più indipendenti dai fornitori di energia convenzionale e per permettere loro di sfruttare al meglio l’energia solare autoprodotta”, afferma Ben Kunnen, CEO di Opteco.

La sonnenBatterie 10 è un sistema modulare per l’accumulo domestico con una potenza fino a 4,6 kW. La versione più piccola parte da 5,5 kWh, la più grande arriva a 27,5 kWh. Per applicazioni commerciali, sonnenBatterie 10 può essere collegata in cascata fino ad arrivare a una capacità di 247,5 kWh.

sonnen utilizza solo batterie al litio-ferro-fosfato, che sono prive di cobalto e metalli pesanti tossici, sono particolarmente sicure e durevoli, tanto da poter essere utilizzate senza problemi nelle centrali elettriche virtuali. sonnen garantisce almeno 10.000 cicli di ricarica.

