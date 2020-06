sonnenBatterie è il primo sistema di storage domestico a ricevere la certificazione tecnica secondo gli standard internazionali di building automation KNX.

Grazie a questo importante passo, attraverso la tecnologia KNX, i clienti sonnen possono integrare il loro impianto fotovoltaico e la loro sonnenBatterie (a partire dall’ottava generazione) in una soluzione completa di Smart Home Automation che permette la gestione integrata della casa, anche per quanto riguarda l’energia, il riscaldamento e la mobilità elettrica. Questo consente di coordinare tra loro la produzione, il consumo e l’accumulo dell’energia, ottimizzando ulteriormente l’efficienza del sistema.

Leader di mercato nel campo della Smart Home & della Smart Energy, KNX offre una tecnologia che copre l’intera rete energetica di un edificio e consente il controllo integrato di illuminazione, persiane, sistemi di sicurezza, energia, mobilità elettrica, riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e sistemi di allarme.

Con la tecnologia KNX è anche possibile, utilizzando un unico sistema, gestire la manutenzione e il monitoraggio dell’edificio, così come il controllo da remoto, la regolazione di audio e video e numerose altre applicazioni. KNX è anche l’unico protocollo internazionale aperto per la gestione della Smart Home e dello Smart Building.

sonnen ha avviato una collaborazione con l’Associazione KNX ed ora è entrata a far parte della rete di oltre 500 noti produttori a livello mondiale che, con un volume di 8.000 dispositivi certificati KNX, rappresentano più dell’80% del totale dei dispositivi per Smart Home e Smart Energy venduti in Europa. sonnen è il primo fornitore della rete KNX ad offrire la soluzione Home Energy Management System (HEMS).

Il vantaggio per chi a casa installa una sonnenBatterie con tecnologia KNX è il fatto di poter progettare una casa intelligente in base alle proprie esigenze, utilizzando energia rinnovabile. È inoltre possibile migliorarne ulteriormente l’efficienza, per esempio connettendola con altri apparecchi in modo da alimentarli in modo automatico nel momento in cui si verifichi un surplus di energia autoprodotta.

Un sistema integrato di gestione dell’energia all’interno di una Smart Home contribuisce alla transizione energetica e a una significativa riduzione di CO 2 .

“Fin dall’inizio, sonnen ha puntato sulla gestione intelligente dell’energia con la sua sonnenBatterie, per garantire l’approvvigionamento ottimale di energia autoprodotta. Con l’integrazione della tecnologia KNX possiamo fare un ulteriore passo avanti e offrire ai clienti l’integrazione completa della domotica. Con la tecnologia KNX, la sonnenBatterie diventa il cuore del sistema energetico della casa e può infatti essere collegata a numerose altre applicazioni domestiche, permettendo di gestirle in modo coordinato”, ha detto Hermann Schweizer, CTO di sonnen.

Potrebbe interessarti anche: