Il sistema di accumulo Solition Mega Three di Exide per una fonderia

Il sistema di accumulo Solition Mega Three di Exide per una fonderia

CATEGORIE:

Il sistema di accumulo in container Solition Mega Three di Exide fornisce 1,7 MW di potenza e 3,44 MWh di energia al servizio di una fonderia italiana.

Exide Technologies ha firmato un nuovo contratto con una fonderia italiana, specializzata in fusioni strutturali per i settori meccanico ed energetico, per la fornitura del suo Solition Mega Three, un sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) su larga scala progettato specificamente per le esigenze commerciali e industriali (C&I).

Con questa nuova installazione, Exide Technologies rafforza la propria presenza in Italia e supporta il settore industriale nel raggiungimento di una sempre maggiore resilienza energetica, flessibilità e decarbonizzazione, fattori chiave per la competitività delle imprese.

Sistema di accumulo C&I, aspetti tecnici

Il sistema di container Solition Mega Three di Exide fornisce 1,7 MW di potenza e 3,44 MWh di energia, caratteristiche che la rendono ideale per applicazioni industriali ad alto consumo energetico come fonderie, impianti di produzione e impianti di lavorazione pesante.

Integrando lo stoccaggio a batterie, i clienti C&I possono gestire i picchi di consumo, ridurre i costi energetici e migliorare l’affidabilità energetica, accelerando al contempo la propria transizione verso la riduzione dell’impatto ambientale.

Accumulo, l’attività di Exide Technologies 

In Italia Exide Technologies ha sede nella provincia di Bergamo ed è specializzata in sistemi di accumulo di energia.

Il suo principale obiettivo è supportare una maggiore diffusione di questi sistemi nel mercato dell’energia, fornendo consulenze e ideando strategie di revenue staking volte a massimizzare la redditività a lungo termine.

“Lo stoccaggio di energia è diventato una risorsa strategica per i clienti industriali in tutta Europa”, ha dichiarato Michael Geiger, SVP della divisione Energy Solutions di Exide Technologies.

“Questo progetto – prosegue Geiger – riflette il nostro impegno nel sostenere la transizione energetica attraverso soluzioni scalabili e ad alte prestazioni che offrono un reale valore operativo”.

