Exide Technologies, azienda che opera nelle soluzioni di accumulo a batteria, presenterà le sue ultime novità alla fiera EES (electrical energy storage) Europe 2025 a Monaco di Baviera dal 7 al 9 maggio, nell’ambito di Intersolar.

Exide, che ha installato finora soluzioni di stoccaggio agli ioni di litio per oltre 100 MWh, continua a è puntare su innovazione e sostenibilità nel settore energetico.

A EES Europe 2025, Exide Technologies porterà la serie Solition Mega e Solition Powerbooster Mobile, l’ultima soluzione che l’azienda ha lanciato e che fornisce energia flessibile e sostenibile “on-the-go”.

Soluzioni avanzate di accumulo di energia con design modulare

La serie Solition Mega offre soluzioni avanzate di accumulo di energia con design modulare e capacità di accumulo da 552 a 3440 kWh.

Ogni prodotto della gamma, tra cui Mega Zerofive e Mega One con raffreddamento ad aria e Mega Three con raffreddamento a liquido, è caratterizzato da standard di sicurezza integrati ed è progettato per garantire adattabilità, facilità di installazione ed efficienza dei costi, assicurando una durata affidabile e prolungata. Tutti i sistemi di accumulo di energia Solition Mega sono dotati di estintori ad aerosol per garantire il massimo della sicurezza.

Solition Powerbooster Mobile utilizza batterie al litio-ferro-fosfato e rappresenta un’integrazione all’innovativa gamma Solition Powerbooster.

Dotata di un caricatore rapido EV singolo da 180 kW o di due da 90 kW l’uno e uscite multiple CEE AC, questa soluzione può essere utilizzata per molteplici applicazioni, dai cantieri edili, ai concerti rock e soccorsi di emergenza, per una fornitura di energia flessibile e affidabile, ovunque ce ne sia bisogno.

Forte di un’esperienza di oltre 135 anni, Exide Technologies integra perfettamente le energie rinnovabili nelle soluzioni avanzate di accumulo a batteria.

La sua serie modulare Solition Mega supporta la stabilizzazione della rete, l’alimentazione di backup e la perfetta integrazione delle fonti rinnovabili.

“In qualità di azienda leader di fiducia nel settore energetico, Exide Technologies unisce il suo patrimonio di affidabilità con un’esperienza avveniristica nei sistemi di accumulo di energia. Il nostro impegno verso l’eccellenza ci spinge a raggiungere livelli ineguagliabili nel panorama in rapida crescita di questo mercato”, ha dichiarato Michael Geiger, Senior Vice President Energy Solutions di Exide Technologies.

Exide Technologies sarà a EES Europe 2025 a Monaco dal 7 al 9 maggio, stand 320 padiglione B2, dove gli esperti dell’azienda saranno a disposizione dei visitatori per illustrare le soluzioni innovative proposte al settore dell’energia.