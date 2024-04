Senec Italia sottoscrive una partnership con Confindustria per impianti FV chiavi in mano

SENEC Italia srl, tra i principali produttori di accumuli energetici a livello internazionale, ha comunicato di avere sottoscritto una partnership con Confindustria per attivare, tramite RetIndustria, una serie di agevolazioni rivolte alle aziende consociate.

Cosa propone SENEC

Sull’acquisto degli impianti fotovoltaici e di accumulo chiavi in mano, SENEC propone facilitazioni sui termini di pagamento e sugli interventi di assistenza e manutenzione, gratuiti per un dato periodo di tempo dopo l’installazione.

Oltre agli impianti fotovoltaici chiavi in mano, l’azienda offre alle organizzazioni anche altre soluzioni che consentono di sfruttare i benefici dell’energia solare.

Un esempio sono i Power Purchase Agreement (PPA), accordi attraverso cui l’azienda, a fronte della concessione di una superficie su cui SENEC installa a sue spese un impianto fotovoltaico, accede a un contratto di fornitura di energia green per 10-20 anni ad un prezzo calmierato e fisso.

Un’altra iniziativa che offre nuove opportunità sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER); in questi progetti SENEC è in grado di occuparsi dalla realizzazione all’aspetto amministrativo-gestionale.

Adottando un approccio consulenziale, la società si occupa di tutti gli aspetti (tecnico, finanziario, legale, amministrativo) e di tutte le fasi di realizzazione dei progetti, a partire dall’analisi del modello più indicato per ciascuna azienda.

Accoppiare ai sistemi di produzione quelli di accumulo significa garantire alle aziende la possibilità di ritagliarsi una maggiore indipendenza energetica e di sfruttare al 100% le potenzialità offerte dal fotovoltaico, aumentando così la propria competitività sul mercato.

I soci di Confindustria possono accedere alla convenzione SENEC dall’area riservata dedicata sul sito di Confindustria. Le agevolazioni saranno valide per un massimo di 50 contratti per il 2024.

“L’accordo con Confindustria significa per noi l’occasione di rivolgerci alla platea d’eccellenza del sistema produttivo italiano. Condividiamo con la prestigiosa organizzazione valori solidi come la libertà d’impresa, la responsabilità sociale e la sostenibilità e siamo felici di poter offrire alle aziende associate delle condizioni agevolate per dotarsi di soluzioni green anche a seguito della recente approvazione del Piano Transizione 5.0, che rappresenta un ulteriore incentivo a sfruttare le potenzialità del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo”, ha commentato Vito Zongoli, Amministratore Delegato di SENEC Italia.