Dal 9 giugno, a Padova, Aleo, Clienti Per Te, Deutsche Bank Easy, SENEC e SolarEdge organizzano un ciclo di seminari con tecniche di formazione interattive e coinvolgenti. Altri incontri a Roma, Bari e Torino.

Parte il 9 giugno da Padova il ciclo di seminari “Rinnovabilmente”, rivolti ad installatori fotovoltaici e nati dalla collaborazione tra le aziende Aleo, Clienti Per Te, Deutsche Bank Easy, SENEC e SolarEdge.

Come si capisce dal titolo, i seminari “Rinnovabilmente” intendono rinnovare la formula dei seminari abitualmente dedicati agli installatori, sia per il tipo di contenuti proposti che per tecniche formative utilizzate.

Rinnovabilmente, infatti, si propone di fornire ai partecipanti nuovi modi per gestire il processo e la proposta di vendita e lo farà utilizzando nuovi strumenti formativi, come il gioco di ruolo e i lavori di gruppo.

“Il mercato del fotovoltaico è in continua evoluzione e per questo è importante non solo sapere cosa si vende, ma soprattutto come, a partire dalla creazione dei contatti utili fino alla chiusura del contratto – dichiara Giovanni Buogo, portavoce del gruppo di aziende ideatrici del progetto – Con questi seminari, basati su tecniche di formazione interattive e coinvolgenti, desideriamo dare qualche spunto utile per accrescere le abilità di vendita dell’installatore”.

I seminari sono promossi da 5 aziende, attive nel settore fotovoltaico a diverso titolo:

aleo , produttore di moduli

, produttore di moduli Clienti Per Te , portale web che fornisce richieste da potenziali clienti

, portale web che fornisce richieste da potenziali clienti Deutsche Bank Easy , che offre soluzioni di credito al consumo

, che offre soluzioni di credito al consumo SENEC , produttore di sistemi di accumulo

, produttore di sistemi di accumulo SolarEdge, produttore di inverter.

“L’idea di collaborare alla realizzazione di questo progetto – prosegue Buogo – nasce dalla volontà comune di offrire qualcosa di nuovo ai propri clienti e potenziali, ma soprattutto da una caratteristica che accomuna l’attività di tutte le aziende promotrici: l’attenzione alla qualità di prodotto e di servizio. In un mercato dominato da una molteplicità di offerte, crediamo che la qualità possa fare la differenza. Per questo vogliamo fornire agli installatori gli strumenti per proporla al meglio”.

Oltre all’appuntamento di Padova, il programma include altre 3 tappe (gli incontri si svolgono dalle 14 alle 18.30):

13 giugno a Roma

20 giugno a Bari

26 giugno a Torino

Nella seconda metà dell’anno si prevedono ulteriori incontri in altre città italiane.

Per informazioni e iscrizioni: www.rinnovabilmente.com

