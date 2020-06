La ESCo Samsø SpA installerà due impianti di trigenerazione in due stabilimenti produttivi legati alla farmaceutica.

L’azienda, attiva nella progettazione, realizzazione e finanziamento di interventi di efficienza energetica, ha firmato un accordo con AMRI Italy, società italiana del gruppo multinazionale AMRI group, Albany Molecular Research Inc., per l’efficientamento dei suoi due stabilimenti produttivi a Rozzano (MI) e Origgio (VA), specializzati nella produzione di principi attivi farmaceutici.

Gli impianti saranno in grado di generare la maggior parte dell’energia elettrica, termica e frigorifera necessaria alla produzione dei principi attivi e complessivamente forniranno il 95% del fabbisogno di energia elettrica e circa il 20% dei consumi di gas naturale.

Nello specifico verranno efficientati i processi di distillazione e fermentazione, così come la refrigerazione, con il necessario abbattimento della temperatura a -18 gradi.

A Origgio (VA) Samso installerà un impianto di trigenerazione, composto da una macchina cogenerativa ad alto rendimento, alimentata a gas, dalla potenza elettrica di 2.150 kWe e termica di 2.239 kW e da un gruppo refrigerante della potenza di 460 kWf per la produzione di acqua gelida per il raffrescamento a

-18°, temperatura richiesta per una delle fasi produttive dei principi attivi. La ESCo sostituirà anche il gruppo caldaie e si occuperà dell’adeguamento degli impianti termoelettrici presenti nello stabilimento produttivo.

A Rozzano (MI) verrà installato un secondo impianto di trigenerazione (foto in alto) all’interno un cogeneratore dalla potenza elettrica di 1.200 kWe e potenza termica 1.180 kW e un gruppo frigo di 460 kWf che consentirà anche in questo caso la produzione di acqua gelida per l’abbattimento della temperatura a -18°. Anche qui sarà sostiuito il gruppo caldaie e si occuperà dell’adeguamento degli impianti termoelettrici.

La riduzione delle emissioni annue di CO2 è stimata in 3.350 tonnellate nello stabilimento di Origgio e 1.440 tonnellate a Rozzano.

“Registriamo forte interesse da parte dell’industria nella riduzione dell’impatto ambientale dei propri processi produttivi. L’investimento investimento andrà ad incrementare valore allo stesso principio attivo, la cui produzione è un’eccellenza italiana”, commenta Igor Bovo, AD di Samso Spa

SAMSØ è una Energy Service Company specializzata nella progettazione, realizzazione, finanziamento d’interventi di efficienza energetica e nell’installazione di punti di ricarica a zero emissioni per la mobilità sostenibile. Nel corso del 2019 l’attività di Samso ha consentito agli oltre 300 clienti di risparmiare circa 20.000 Tep.

