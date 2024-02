Saint-Gobain e Axpo Italia sottoscrivono un Corporate PPA decennale

Axpo Italia, quarto operatore sul mercato libero dell’energia, e Saint-Gobain, leader dell’edilizia sostenibile, hanno sottoscritto un Corporate PPA per l’acquisto di energia rinnovabile per i prossimi dieci anni.

L’energia erogata, a partire dal mese di febbraio, sarà di 22 GWh annui, più dell’11% dell’energia acquistata da Saint-Gobain, e servirà 10 siti su tutto il territorio italiano (nella foto lo stabilimento Saint Gobain Italia di Vidalengo di Caravaggio – BG).

L’energia fornita al Gruppo sarà prelevata da un impianto eolico di recente connessione situato in Puglia.

“Saint-Gobain è l’esempio di una grande impresa che sceglie le soluzioni migliori per il proprio sviluppo guardando al futuro dell’energia in chiave sostenibile e contribuendo con concretezza alla transizione”, ha commentato Simone Rodolfi, Head of Origination di Axpo Italia.

“Assumersi un impegno su un orizzonte temporale di dieci anni, per quanto rappresenti un beneficio anche a livello di costo aziendale per l’energia, è al contempo la dimostrazione di una capacità di visione di medio-lungo periodo e un’assunzione di responsabilità concreta verso gli obiettivi di transizione energetica. Accordi di questo genere evidenziano capacità pionieristiche non certo scontate e siamo particolarmente orgogliosi di affiancare un partner come Saint-Gobain”.

Alla finalizzazione dell’accordo, per il team di Axpo Italia hanno lavorato l’Head of Structured Origination Mattia Picco e la Originator Nicole Colla affiancati dal team legale dell’azienda nelle persone della Legal Counsel Debora Berra e del Legal, Regulatory & Compliance Director Stefano Brogelli.

“Come dichiara la nostra purpose Making the world a better home, la nostra ragion d’essere risiede nell’ambizione di migliorare il mondo in cui viviamo rendendo il mondo delle costruzioni sempre più sostenibile”, ha dichiarato Gaetano Terrasini, CEO del Gruppo Saint-Gobain in Italia.