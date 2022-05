Elettricità al 100% da rinnovabili a prezzo fisso, con contratti della durata di 3-5 anni: Axpo ha annunciato i suoi “Green Flexy PPA” destinati al sistema produttivo.

I Green Flexy PPA – spiega una nota dell’azienda – rappresentano un’evoluzione della Green Route, percorso disegnato da Axpo per agevolare l’accesso ai corporate PPA, e puntano sulla flessibilità per soddisfare le esigenze delle Pmi che, in misura crescente, chiedono di poter accedere a soluzioni di questo tipo e in grado di agevolarne sostenibilità economica e ambientale.

La loro durata, come detto, è compresa tra i 3 e i 5 anni rispetto ai 10 anni (o più) dei tradizionali PPA. I contratti permettono di ottenere energia 100% rinnovabile a prezzo fisso per l’intero intervallo di tempo del contratto (fino a 20 GWh di consumo), proveniente da impianti eolici o fotovoltaici appartenenti al portafolio Axpo. I Green Flexy PPA offrono poi l’opportunità di aumentare o diminuire la richiesta di energia sostenibile sulla base delle proprie esigenze.

Il programma Green Route, che sussiste come proposta di percorso graduale – spiega Axpo – è strutturato in modo da rendere questo passaggio progressivo, con l’intento di diversificare il portafoglio di approvvigionamento energetico e di sostenere l’adozione dei PPA con una prospettiva di lungo termine. Nei primi 3 anni, la fornitura d’energia è erogata con tariffa variabile da impianti inseriti nel portafoglio Axpo e certificata tramite Garanzie d’Origine (GO), che attestano l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate.

Successivamente, in caso di sottoscrizione dei Corporate PPA, l’energia proviene da impianti in fase di costruzione e in market parity. In questo caso, la durata dell’accordo è pari o superiore ai 10 anni e prevede la definizione di un prezzo fisso oppure minimo.

La strategia di Axpo Italia, che fornisce energia alle imprese italiane per un valore di quasi 5.000 GWh, è potenziare, grazie ai Green Flexy PPA, la propria offerta per la sostenibilità delle aziende italiane, mettendo a disposizione anche delle PMI uno strumento per contribuire direttamente allo sviluppo delle fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione, spiega l’azienda.

