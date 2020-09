Il governo italiano si sta preparando a elaborare un piano di rilancio economico per utilizzare i prossimi finanziamenti del Recovery Fund europeo.

Così oltre alle proposte su energia e ambiente appena formulate dal ministero dello Sviluppo economico, l’esecutivo ha predisposto delle linee guida per orientare i futuri investimenti.

Nel documento si parla di raddoppiare il tasso di crescita dell’economia italiana, portandolo quantomeno in linea con la media Ue (1,6%), e di far salire il tasso di occupazione al 73% (oggi: 63%), anche in questo caso portandolo in linea con la media europea.

In particolare, in tema di “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, il governo ha previsto:

investimenti finalizzati a conseguire gli obiettivi dell’European Green Deal (inclusa la strategia “From farm to fork”);

(inclusa la strategia “From farm to fork”); infrastrutture per la graduale decarbonizzazione dei trasporti e mobilità di nuova generazione;

e mobilità di nuova generazione; adozione di piani urbani per il miglioramento della qualità dell’aria ;

; miglioramento efficienza energetica e antisismica edifici pubblici e degli stabilimenti produttivi;

e antisismica edifici pubblici e degli stabilimenti produttivi; gestione integrata del ciclo delle acque (anche ai fini irrigui) e monitoraggio della qualità delle acque interne e marine ai fini degli interventi di contrasto all’inquinamento;

protezione ambiente e mitigazione rischi idrogeologici e sismici;

e mitigazione rischi idrogeologici e sismici; riconversione produzione e trasporto energia in chiave sostenibile;

investimenti per economia circolare (rifiuti, fonti rinnovabili);

(rifiuti, fonti rinnovabili); sostegno alla transizione ecologica per l’agricoltura, l’industria e la siderurgia (Taranto);

per l’agricoltura, l’industria e la siderurgia (Taranto); valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale.

