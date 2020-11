È partito il primo concorso a premi organizzato per i professionisti ed esperti del settore fotovoltaico: Q CELLS Italian PV Award 2020.

Il concorso premia gli impianti più performanti ed efficienti realizzati con tecnologia Q.ANTUM DUO, la tecnologia di Q CELLS di alta gamma per realizzazioni su edificio.

In palio per tutti gli installatori e i loro clienti finali un premio del valore di oltre 1.000 euro, insieme ad una ricca selezione di gadget e articoli promozionali per tutti i partecipanti che vorranno iscrivere le proprie realizzazioni fotovoltaiche.

Inoltre, Q CELLS Italia offre l’opportunità di entrare ufficialmente a far parte del proprio catalogo di referenze per l’Italia e dimostrare di essere un esperto FV Q CELLS 2020

Come partecipare

La partecipazione spetta a ciascun installatore, comunicando i dati della propria azienda e dell’impianto realizzato, con numero e tipologia di moduli utilizzati, a partire da Q.ANTUM DUO G5 o successivi. Necessario inviare foto della realizzazione. Sono ammesse tutte le installazioni su edificio.

Le possibilità di vincere il premio sono ancora maggiori comunicando la resa energetica complessiva dell’impianto FV ottenuta dal sistema di monitoraggio nel periodo 1 nov 2019 – 31 ott 2020.

Solo in seguito, se selezionati, sarà necessaria la firma di una liberatoria con i dati del cliente finale.

È possibile partecipare al concorso attraverso le seguenti opzioni:

Portale di registrazione impianti: dal nuovo portale Q CELLS al seguente link di riferimento Inviando una e-mail: comprensiva di alcune foto all’indirizzo sales-italy@q-cells.com

Non c’è limite al numero di impianti che ogni installatore può registrare per il concorso, ma si ricorda che il concorso chiuderà il 13 dicembre 2020.

Tutte le condizioni di partecipazione: www.q-cells.it

