Il 19 novembre 2019 parte la nuova edizione del Percorso Executive in Energy Management del MIP Politecnico di Milano. Aperte le iscrizioni.

Il programma, che si inserisce all’interno della Management Academy della Business School, si rivolge specificatamente a professionisti operanti nel mondo del mercato energetico.

Attraverso un percorso flessibile e modulare, il MIP offre ai manager e imprenditori del settore un percorso formativo di alto valore, utile per aggiornare le proprie competenze del settore e acquisire nuovi strumenti per tenere il passo con l’evoluzione dei mercati, delle tecnologie e delle normative.

L’offerta, proposta in collaborazione con l’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano, si propone di fornire gli mezzi di valutazione più idonei alla comprensione delle opportunità, degli strumenti e delle modalità di intervento per la produzione e la vendita di energia da fonti rinnovabili e tradizionali, la gestione e il risparmio di energia, la sostenibilità nell’impegno delle risorse.

Il Percorso Executive in Energy Management del MIP presenta quest’anno un programma rinnovato rispetto all’edizione precedente in termini di topic e contenuti, ma mantiene le medesime caratteristiche strutturali che l’hanno reso l’offerta perfetta per conciliare crescita formativa e vita professionale.

Infatti il programma, sviluppato in formato part time verticale (Corsi di due giornate full time al mese), è composto da 8 moduli didattici ed offre l’opportunità ai partecipante di selezionare gli specifici temi che costruiranno il proprio corso in base alle esigenze personali.

Le selezioni all’edizione 2019 del percorso sono ancora aperte.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta e le opportunità proposte dalla MIP Management Academy, scarica la brochure visitando la pagina www.som.polimi.it/PEenergy o contatta il Recruitment Team scrivendo a executive@mip.polimi.it.

