Voltalia, operatore globale nel settore delle rinnovabili, e gli avvocati Francesco Arecco e Lucia Bitto hanno illustrato insieme le soluzioni adottate sugli impianti fotovoltaici durante l’attuale emergenza Covid-19.

La gestione e la manutenzione degli impianti fotovoltaici, essendo funzionale all’attività essenziale di “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”, è stata considerata inclusa nelle attività consentite fin dal primo decreto emesso dal governo e anche nei momenti di maggiori restrizioni.

Nel video (durata: 28 minuti) si è affrontata con un approccio operativo la tematica della gestione degli impianti fotovoltaici durante il periodo di restrizioni dettato dai decreti governativi a seguito dell’emergenza sanitaria.

Dal coordinamento degli interventi in sito alla gestione delle forniture, passando attraverso le problematiche quotidiane che si incontrano più di frequente, sia per quanto riguarda la mera manutenzione sia la gestione quotidiana dell’asset, fino agli interventi straordinari per la rimessa in esercizio degli impianti, la cosiddetta “manutenzione correttiva”. Il tutto nell’ottica delle esigenze contrattuali e di quelle legate alla sicurezza, in un’accezione molto ampia.

In particolare, vengono affrontati i temi legati all’incremento del carico di lavoro che l’emergenza Covid ha paradossalmente incrementato, dalla gestione dell’interfaccia con la rete elettrica il cui equilibrio ha risentito degli scompensi di domanda, alla manutenzione dei sistemi di sicurezza e di videosorveglianza.

Sono poi affrontati i temi della riorganizzazione della logistica e del team management, legati alla dislocazione geografica degli impianti e ai conseguenti spostamenti sul territorio.

