Le sfide e le opportunità del superbonus, l’integrazione delle tecnologie per abitazioni sempre più alimentate da energia pulita, le sfide dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche. Come si è attrezzata SMA per affrontare questo nuovo contesto energetico sicuramente complesso, ma dalle enormi potenzialità? Ne parliamo con Valerio Natalizia, Regional Manager SMA South Europe.

Ingegner Natalizia, il Superbonus e le altre detrazioni fiscali permettono di riqualificare le abitazioni utilizzando sgravi fiscali e cessione del credito, in che modo SMA sta cogliendo questa opportunità?

Abbiamo messo a punto una soluzione altamente tecnologica che fa leva sui vantaggi del Superbonus per amplificarne il risparmio per i consumatori. SMA 110 Energy Solution ha combinato la propria tecnologia con quella di altri partner strategici. La soluzione proposta consente all’immobile il salto di due classi energetiche. Inclusi nella soluzione ci sono gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo con batteria alto voltaggio, le pompe di calore e i sistemi per la ricarica dei veicoli elettrici. La proposta comprende inoltre una serie di servizi che prevedono tra l’altro la semplificazione dell’iter procedurale per arrivare alla cessione del credito.

La vostra offerta punta a componenti di alta qualità, anche grazie alla collaborazione con partner di eccellenza. Quali in particolare?

Abbiamo stretto una partnership con Vaillant Italia, azienda leader nel settore delle tecnologie per il riscaldamento e la climatizzazione, per proporre una soluzione energetica basata sul concetto di integrazione tecnologica. Oltre alla qualità dei prodotti all’interno della soluzione, un altro aspetto importante della partnership è legato al ruolo degli installatori: l’integrazione tra fotovoltaico e pompe di calore richiederà sempre più spesso l’intervento di professionisti esperti sia in ambito elettrico che termoidraulico, favorendo l’evoluzione e la specializzazione di queste figure professionali che hanno un ruolo chiave in una realtà come la nostra. Per questa ragione la sinergia con Vaillant si concretizza anche alla formazione tecnica, attraverso le due scuole di formazione SMA Solar Academy e Master Division Innovative Consulting Vaillant che negli ultimi anni hanno formato migliaia di professionisti nei loro rispettivi mercati. Il prossimo step sarà formare nuove figure con competenze tecniche trasversali.

Uno dei dispositivi del pacchetto è il Sunny Home Manager 2.0 che permette una gestione energetica intelligente. Come funziona questa interfaccia?

Direi che è il cuore della soluzione. Sunny Home Manager 2.0 è un sistema di monitoraggio dotato di intelligenza artificiale che consente, attraverso un protocollo di comunicazione condiviso, di far dialogare tutti gli elettrodomestici e i dispositivi connessi alla propria rete, identificando il consumo energetico di ognuno e il momento in cui è possibile attivarli sfruttando l’energia solare autoprodotta dall’impianto. Questo permetterà un consumo sostenibile e una gestione intelligente dei flussi energetici che porteranno a un forte risparmio in bolletta.

La misura del Superbonus può risultare complessa. Come pensate di gestire la cessione del credito e che tipo di assistenza fornite al cliente?

Dopo un’attenta lettura della normativa abbiamo constatato una notevole complessità dell’iter burocratico. Questa constatazione ci è stata confermata dai risultati della ricerca che abbiamo sottoposto ai nostri partner, e in ultimo dai feedback ricevuti dal mercato. Abbiamo quindi deciso di implementare una soluzione integrata che prevedesse partnership strategiche con istituti di credito in grado di offrire servizi e condizioni speciali per accedere alla cessione del credito. Oltre, quindi, alla semplificazione dell’iter procedurale per ottenere la cessione del credito e all’erogazione eventuale del finanziamento, la nostra soluzione punta a fornire ai nostri Solar Partner un’assistenza a 360 gradi con il nostro team di progettazione ai fini della gestione ottimale della configurazione dell’impianto e con l’assistenza post-vendita dal service SMA e dai partner tecnologici.

In Italia c’è ora la possibilità di fare autoconsumo collettivo e creare comunità dell’energia rinnovabile, con incentivi che favoriscono soprattutto FV e storage. Cosa avete messo a punto su questo fronte?

Il Decreto del MiSE sulle comunità energetiche e autoconsumo va nella direzione giusta perché ha recepito la Direttiva UE definendo le linee guida su comunità energetiche e autoconsumo collettivo in termini di incentivi. SMA è precursore anche per quanto riguarda lo sviluppo delle comunità energetiche, con soggetti come comuni, condomìni, famiglie o cooperative, in grado di produrre, consumare e condividere energia, utilizzando impianti rinnovabili. In attesa che anche in Italia questa tipologia di impianti prenda piede, SMA ha già messo a punto ennexOS, una piattaforma di gestione dell’energia che collega i singoli componenti, quali riscaldamento, refrigerazione, raffreddamento, storage e mobilità, in un unico sistema. Auspichiamo che con i prossimi provvedimenti anche l’iter autorizzativo venga estremamente semplificato in maniera da permettere ai cittadini di partecipare attivamente alla transizione energetica. Sono convinto, inoltre, che grazie alle comunità energetiche ci saranno ricadute positive anche a livello sociale.

