NetZero Milan torna tra un anno: appuntamento a ottobre 2026

In un momento in cui le politiche energetiche a livello europeo sono caratterizzate da tentativi di revisione, con la conseguente incertezza, la decarbonizzazione industriale e del sistema elettrico è un imperativo strategico per la competitività e la sostenibilità delle imprese.

L’incertezza delle scelte politiche a livello globale evidenzia quanto sia cruciale consolidare investimenti, tecnologie e collaborazione tra industria, finanza e istituzioni.

È in questo scenario che Fiera Milano lancia la seconda edizione di NetZero Milan – Expo & Summit, in programma tra un anno a Milano, dal 20 al 22 ottobre 2026 presso l’Allianz MiCo, riconfermando la formula che coniuga vertical conferences, momenti di incontro e parte espositiva.

“NetZero Milan punta ancora una volta a coinvolgere gli attori e le risorse-chiave dell’economia decarbonizzata, con l’obiettivo di dimostrare che è possibile superare l’apparente contrapposizione tra sostenibilità e crescita”, ha detto Sara Quotti Tubi, Head of Energy & Transportation Exibitions di Fiera Milano (nella foto).

“Stiamo sin d’ora lavorando per coinvolgere i fornitori delle tecnologie più avanzate, la finanza e i policymaker responsabili del cambiamento in una tre giorni di approfondimento che consenta di confrontarsi sulle sfide aperte, presentare il meglio dei progetti già avviati e mostrare con evidenza scientifica l’efficacia dell’economia decarbonizzata e le positive ricadute economiche sul sistema industriale italiano ed europeo”.

Al centro della proposta di NetZero Milan 2026 sarà la finanza, fondamentale abilitatore della transizione energetica secondo le istituzioni europee.

La Banca Centrale Europea, con riferimento a documenti redatti dalla Commissione europea nel 2023, stima che per raggiungere gli obiettivi climatici fissati per il 2030, siano necessari investimenti verdi annuali pari all’8,3% del Pil dell’Unione europea al 2023.

Gli investimenti pubblici e privati sono un fattore determinante per garantire il necessario supporto al cambiamento tecnologico e infrastrutturale: lo sviluppo di nuove reti elettriche, la diffusione di nuove tecnologie e nuovi vettori energetici, l‘elettrificazione industriale e dei trasporti, nell’ottica di offrire soluzioni efficaci ed economicamente efficienti.

Il tutto in un contesto di sostenibilità economica e coerenza delle soluzioni, in modo da ottimizzare il ritorno di ogni singolo euro investito.

In continuità con il format realizzato durante la scorsa edizione – che ha visto la partecipazione di oltre 210 relatori italiani e internazionali, il contributo scientifico di 8 importanti knowledge partner e la partecipazione di un pubblico altamente qualificato di executive e C-level – NetZero Milan proporrà un fitto palinsesto di vertical conferences e momenti di incontro.

L’area espositiva, caratterizzata quest’anno da un nuovo layout, permetterà l’incontro tra produttori di tecnologie, utility, società di consulenza, studi legali, finanza, offtaker industriali, mondo accademico ed esperti internazionali del settore.

Novità di questa edizione, sarà, il NetZero Solutions Hub, un nuovo spazio dedicato alla presentazione di progetti e casi di business altamente rappresentativi. Un’opportunità per scoprire case history di eccellenza relative sia ai settori hard to abate che alla light industry, selezionate secondo criteri di efficacia, novità e rilevanza.

Nei prossimi mesi, sono confermarti i webinar di avvicinamento all’evento, che saranno realizzati con la supervisione scientifica di realtà editoriali e stakeholder del settore energy e di importanti settori industriali.

Un percorso condiviso che, anche in questa edizione, accompagnerà la community dei NetZero makers nell’esplorazione dei temi decisivi per la decarbonizzazione e per la capacità competitiva dell’industria manifatturiera.