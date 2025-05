QualEnergia.it ha organizzato negli ultimi mesi una serie di 4 webinar sulle tematiche che saranno sviluppate nell’ambito NetZero Milan Expo-Summit (NZM).

L’evento di Milano, in programma dal 14 al 16 maggio presso il Centro congressi Allianz MiCo, si focalizzerà sulle politiche e sulle strategie necessarie a coniugare decarbonizzazione e competitività industriale.

Nel corso del ciclo dei webinar, esperti e aziende hanno approfondito le sfide e le opportunità legate alla transizione energetica dell’industria, declinate secondo diverse angolature: elettrificazione, fotovoltaico e PPA, domanda di calore, accumuli.

Qui di seguito le registrazioni dei 4 webinar, curati dalla nostra redazione in collaborazione con NZM (per un totale di quasi 5 ore e mezzo di contenuti):

Webinar “Elettrificazione ed efficienza elettrica per l’industria” (21 nov 24)

Il webinar ha esplorato scenari, tecnologie innovative e strategie per elettrificare processi produttivi a diverse temperature, con un focus su settori chiave come alimentare, tessile, bevande, e industrie “energivore” come il segmento MMM (Mining, Mineral, Metal).

La registrazione integrale (1h 19’) con le presentazioni di Carolina Bedocchi (ECCO Climate), Alan Carnevali (Renovis), Andrea Codazzi (Schneider Electric).

Webinar “Il fotovoltaico per l’industria e i contratti PPA” (15 gen 25)

Il webinar è stato dedicato all’evoluzione del mercato dei PPA (Power Purchase Agreement) in Italia.

Analizzati i principali sviluppi e le sfide legate ai contratti a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica, che si stanno affermando come uno strumento chiave per garantire la transizione energetica. Le incertezze normative che ancora condizionano il settore, oltre alle prospettive di crescita per i PPA.

La registrazione integrale (1h 28’) con le presentazioni di Federico Macioci (Key to Energy), Stefano Cavriani (EGO), Francesca Manso (BayWa r.e. Power Solutions).

Webinar “Efficienza termica nell’industria e storage termico” (18 mar 25)

Gli stabilimenti industriali si presentano spesso come utenti energivori anche dal punto di vista del calore. Il fabbisogno termico è una componente essenziale dei processi industriali e, di riflesso, è anche una quota rilevante della bolletta energetica delle imprese.

Misure di efficienza, sistemi di accumulo e ricorso a diverse soluzioni tecnologiche e a fonti rinnovabili possono migliorare questo quadro, riducendo i costi e aumentando la competitività delle industrie.

La registrazione integrale (1h 17’) con le presentazioni di Carlos Herce (Laboratorio DUEE-SPS-ESE di ENEA), Guglielmo Cioni (TVP Solar), Michele Santovito (i-tes).

Webinar “Accumuli elettrochimici per l’industria e la rete elettrica” (8 apr 25)

Lo sviluppo dei sistemi di storage per l’industria e per la rete elettrica in Italia, le tecnologie disponibili, nonché le principali applicazioni per la rete elettrica (front of the meter) e per le imprese (behind the meter).

La registrazione integrale (1h 24’) con le presentazioni di Michelangelo Lafronza (ANIE Rinnovabili), Stefano Domenicali (Ingeteam Italia), Davide Tinazzi (Energy SpA).

ULTERIORI INFORMAZIONI SU NETZERO MILAN EXPO SUMMIT