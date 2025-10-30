INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 32,3% (29 ott) - PUN: 124,53 €/MWh (31 ott) - Petrolio WTI: 60,17 $/b - Gas Eu TTF: 32,02 €/MWh - CO2: 78,81 €/ton
Abbonamento PRO
longileaderboarddesktopsettembre2025jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 32,3% (29 ott) - PUN: 124,53 €/MWh (31 ott) - Petrolio WTI: 60,17 $/b - Gas Eu TTF: 32,02 €/MWh - CO2: 78,81 €/ton
Logo QualEnergia
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Cambiamenti climatici >Si aggiornano gli Ndc: più obiettivi economy-wide, rinnovabili e giustizia climatica

Si aggiornano gli Ndc: più obiettivi economy-wide, rinnovabili e giustizia climatica

CATEGORIE:

Analisi dell'Unfccc sugli ultimi piani nazionali climatici aggiornati dai Paesi firmatari dell'Accordo di Parigi: il 44% prevede di triplicare la potenza di rinnovabili al 2030. Ma il quadro è ancora parziale.

ADV
image_pdfimage_print

I Paesi firmatari dell’Accordo di Parigi stanno gradualmente e faticosamente incrementando i propri sforzi per contenere le emissioni.

L’ultima tornata di Nationally determined contributions (Ndc), i piani contenenti gli impegni climatici ufficiali che ogni Paese firmatario dell’Accordo di Parigi presenta alle Nazioni Unite, mostra “un cambiamento radicale in termini di qualità, credibilità e ampiezza economica”, osserva l’Unfccc.

L’organismo dell’Onu, che rappresenta la cornice giuridica internazionale della lotta al cambiamento climatico, ha pubblicato il 28 ottobre l’ultimo Rapporto di sintesi sugli Ndc (link in basso) sulla base dei 64 nuovi piani presentati tra gennaio 2024 e settembre 2025 (l’Italia non è tra questi), riferiti a Paesi responsabili di circa il 30% delle emissioni globali totali nel 2019.

Sebbene non sia possibile trarre conclusioni o deduzioni definitive di ampio respiro da questo insieme di dati raccolto,  l’indagine evidenzia comunque alcune tendenze sui progressi compiuti, a distanza di dieci anni dallo storico accordo della COP francese che sancì l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5 °C rispetto all’era pre-industriale, obiettivo in realtà ormai fin troppo ambizioso.

Ad esempio, gli Ndc stanno rispondendo sempre più al Global Stocktake, il meccanismo di verifica collettiva previsto dall’Accordo di Parigi per valutare, ogni cinque anni, i miglioramenti globali complessivi nella lotta al cambiamento climatico.

L’88% dei Paesi analizzati afferma che il proprio Ndc è stato guidato dai risultati dell’ultimo Global Stocktake e l’81% ha spiegato nel proprio Ndc in che modo concreto ciò è avvenuto.

Inoltre, la gran parte dei Paesi adotta ormai una strategia climatica non più limitata a singoli settori specifici (come ad esempio i trasporti o l’energia): l’89% degli Ndc fissa obiettivi nazionali complessivi, che coprono l’intera economia.

L’adattamento e la resilienza stanno anch’essi diventando fattori sempre più centrali e ad oggi sono inclusi in quasi tre quarti (73%) dei nuovi Ndc.

Sul fronte della giustizia climatica, il 70% dei Paesi ha inserito principi di just transition nelle strategie nazionali, e quasi il 90% riconosce la necessità di coinvolgere imprese, società civile e comunità locali.

In forte crescita anche l’attenzione a foreste e uso del suolo: l’84% dei Paesi include nei propri obiettivi il settore LULUCF (uso del suolo, cambiamenti d’uso e foreste), il 69% cita azioni di riforestazione e il 56% di gestione forestale sostenibile.

L’energia negli Ndc

Il 75% dei Paesi che hanno aggiornati i propri Ndc ha incluso obiettivi quantitativi relativi ad almeno uno degli sforzi globali in materia di energia sanciti a partire dalla COP di Glasgow (2021) in poi. Questi includono:

  • triplicare la potenza rinnovabile a livello globale entro il 2030: il 44% dei Paesi ha indicato obiettivi quantitativi in merito, per un totale di 0,6 TW aggiuntivi; ricordiamo che il target di fine decennio è 11,2 TW e al ritmo attuale delle installazioni rischia di non essere raggiunto;
  • raddoppiare il tasso medio annuo globale di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030: il 5% ha comunicato obiettivi per questo target;
  • ridurre gradualmente la produzione di energia elettrica da carbone senza abbattimento delle relative emissioni: riguarda il 13% dei Paesi, per una riduzione attesa pari a 33 TWh; inoltre, il 16% ha comunicato obiettivi anche per il 2035, per una riduzione di 776 TWh;
  • tagliare gradualmente l’uso dei combustibili fossili nei sistemi energetici “in modo ordinato ed equo”: quasi la metà degli Ndc (47%), relativa a Paesi che rappresentano il 9% della produzione totale mondiale di energia elettrica da combustibili fossili del 2023, ha indicato obiettivi quantitativi per ridurre la quota fossile non mitigata (ad esempio con Ccs) nella produzione di energia elettrica entro fine decennio.

Un’analisi incompleta

Senza sbilanciarsi troppo, l’Unfccc riconosce comunque che i Paesi stanno “definendo chiare tappe verso le emissioni nette zero”. Ciononostante, i dati contenuti nel rapporto forniscono un quadro limitato, poiché gli Ndc sintetizzati sono in capo a Paesi responsabili di meno di un terzo delle emissioni globali.

Per fornire una panoramica più ampia dei progressi globali in vista della COP30, l’Unfccc ha effettuato alcuni calcoli aggiuntivi che tengono conto anche dei nuovi Ndc ancora da definire o di altri obiettivi nazionali presentati o annunciati prima della pubblicazione del report.

Questo quadro più ampio, sebbene ancora incompleto, mostra una riduzione delle emissioni globali di appena il 10% entro il 2035.

Un dato giudicato troppo basso e che arriva anche alla luce di una defezione importante. Uno degli impegni climatici principali è stato infatti ritirato: è quello preso l’anno scorso dall’allora presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo cui gli Usa – il secondo inquinatore al mondo dopo la Cina – avrebbero ridotto le proprie emissioni di almeno il 61% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2035.

Trump ha rinnegato il target e ha invece riconfermato l’impegno del Paese a produrre ed esportare più combustibili fossili, facendo pressione sugli alleati affinché acquistassero più petrolio e gas dagli Stati Uniti (Il grande bluff energetico Ue-Usa: 750 miliardi ai fossili, meno sicurezza e transizione).

Inoltre, la maggior parte dei paesi del G20 non ha ancora presentato formalmente i propri piani aggiornati all’Onu. Oltre agli Stati Uniti, solo Australia, Canada, Brasile, Giappone, Russia e Regno Unito lo hanno fatto.

Le prossime proposte probabilmente miglioreranno le previsioni attuali. Va però precisato che l’analisi non prende in considerazione Paesi altamente inquinanti come Cina e Turchia, che non hanno ancora presentato ufficialmente i loro piani.

Anche l’Unione europea per ora non è inclusa, visto che presenta un Ndc a sé stante ma sta ancora negoziando la sua strategia sulle emissioni con i Paesi membri.

Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 30 Ottobre 2025
PRO
Quanto è attraente per i produttori l’Energy Release 2.0?
  • 30 Ottobre 2025
Auto elettriche per flotte aziendali: guida pratica per imprenditori
  • 30 Ottobre 2025
Mercati gas: opportunità e rischi della nuova “ondata” di Gnl
  • 30 Ottobre 2025
Formazione energetica: i corsi in programma di Ampere Academy
  • 29 Ottobre 2025
Investimenti storage: in Spagna 840 milioni per più di 11 GWh
  • 29 Ottobre 2025
PRO
Ancora una bocciatura ai divieti generalizzati per le rinnovabili
  • 29 Ottobre 2025
PRO
La convergenza tra fotovoltaico galleggiante e agricoltura
  • 29 Ottobre 2025
PRO
Testo unico rinnovabili: correttivo in Unificata, Sardegna critica

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
Privacy Policy Cookie Policy