SMA ha sviluppato SMA 360°, l’app dedicata a installatori e tecnici specializzati del fotovoltaico, in grado di unire simulazione, progettazione, messa in servizio, monitoraggio dell’impianto e l’invio di notifiche automatiche in caso di guasto.

SMA 360° semplifica la vita ai tecnici specializzati e offre loro un supporto a 360° per la loro attività.

Si tratta di strumento digitale volto a rispondere alle esigenze di maggior controllo e semplificazione nella gestione di un impianto, ma anche di convergenza tecnologica tra il fotovoltaico e tutte le altre tecnologie, come ad esempio, i sistemi di riscaldamento e raffrescamento, la ventilazione, la mobilità elettrica e lo storage.

SMA 360°: già disponibile negli app store

L’app SMA 360°, già disponibile gratuitamente negli app store iOS e Android, consente ai professionisti del fotovoltaico di avere sempre a portata di mano tutti i dati dell’impianto.

È possibile gestire dallo smartphone o dal tablet tutti i passi, sin dalla pianificazione dell’impianto in cui vengono rilevati i dati di consumo del cliente e si effettua la simulazione dei consumi energetici e del potenziale risparmio, per passare alla fase di commissioning, in cui la messa in servizio dell’inverter avviene tramite scansione del QR code e di monitoraggio e service, grazie alle funzionalità che consentono una ‘vista’ live dei parametri principali e delle informazioni tecniche aggiornate e sempre a disposizione, nonché l’analisi e prevenzione rapida dei guasti mediante il servizio di assistenza tecnica.

SMA 360° offre:

simulazione sul posto, compreso calcolatore integrato dell’energia per la progettazione ottimale di nuovi impianti;

messa in servizio digitale tramite scansione di QR Code per un rapido avvio della produzione di energia;

dati aggiornati sui rendimenti e raffronti fra gli impianti dal Sunny Portal, sempre direttamente visualizzabili sullo smartphone o tablet;

analisi di errori e guasti e istruzioni per la riparazione, con una chiara rappresentazione grafica;

accesso alla documentazione dell’impianto – online e offline.

SMA 360° viene arricchita costantemente di nuove funzionalità e in futuro è prevista anche l’attivazione di notifiche automatiche in caso di guasto.

“La digitalizzazione e la connessione in rete favoriscono il successo dell’attività nel settore fotovoltaico. Per questo SMA punta su soluzioni digitali integrate. Con SMA 360° offriamo supporto ai nostri clienti nella loro attività quotidiana e diamo loro un netto vantaggio competitivo”, ha detto Nick Morbach, Executive Vice President Home & Business Solutions di SMA.

“I tecnici specializzati possono trovare in maniera semplice i dati e i documenti degli impianti del proprio portfolio e gestire agevolmente in digitale tutti i processi relativi all’impianto fotovoltaico. Per questo abbiamo integrato nella app anche Sunny Design e Sunny Portal, i nostri efficienti tool online”, spiega Morbach.

La digitalizzazione dell’approvvigionamento di energia, infatti, sta dando vita a opportunità commerciali che richiedono approcci innovativi e sempre più “customer centric”, fornendo strumenti in grado di semplificare monitoraggio, messa in funzione e service.

Valerio Natalizia, Regional Manager SMA South Europe presenta così lo strumento: “Con la digitalizzazione del settore energetico stiamo ora entrando nel futuro dell’energia. Il fotovoltaico ha un ruolo centrale, se si considera che può essere a pieno titolo considerata la fonte di energia economicamente più vantaggiosa e di rapida adozione. Per sfruttarne appieno il potenziale, dobbiamo collegare il fotovoltaico a soluzioni di accumulo, mobilità elettrica e altri settori, integrandoli in un sistema complessivo. Ed è qui che SMA ha un ruolo chiave: la nostra vasta esperienza ci rende un partner in grado di fornire soluzioni energetiche complete, supportando gli installatori con tempi ridotti e un’assistenza ottimale. Gli offriamo una maggiore rapidità in tutte le fasi di intervento con l’obiettivo di incrementare la loro competitività e consentiamo loro di fornire ai clienti il miglior servizio e i migliori prodotti disponibili sul mercato”.

“In un futuro prossimo – conclude Natalizia – l’approvvigionamento di energia sarà decentralizzato, rinnovabile, completamente digitale e interconnesso. In quanto fonte di energia economicamente più vantaggiosa, il fotovoltaico ha un ruolo essenziale in questa trasformazione. Per questo abbiamo già lavorato a un APP per i privati, che sarà disponibile da luglio negli app store. SMA Energy App consentirà il controllo digitale di tutti i dispositivi che all’interno dell’abitazione producono energia e la utilizzano – compresi sistemi di accumulo e veicoli elettrici – per rivelare potenziali di risparmio energetico e riduzione dei costi”.

