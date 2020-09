L’ingegner Massimo Gallanti, direttore del Dipartimento Sviluppo Sistemi Energetici di RSE, ci ha lasciato il 21 settembre 2019, all’età di 64 anni. Nel primo anniversario della sua scomparsa, RSE ha pubblicato, nella collana Colloquia, un volume intitolato “Lo sviluppo del sistema elettrico ed energetico – Il contributo di 30 anni di ricerca di Massimo Gallanti”.

Il volume, spiega una nota di RSE, insieme ad una piccola raccolta di lavori scientifici da lui redatti, riporta la testimonianza di personalità del mondo dell’energia in Italia che hanno avuto lunghe, profonde e gratificanti occasioni di lavorare con Gallanti (che con la sua grande disponibilità e competenza ha collaborato spesso anche con noi di QualEnergia.it, ndr).

“Il volume – spiegano da RSE – vuole essere un modo di ricordare la sua figura professionale, scientifica ed umana, che tanta parte ha avuto nel forgiare la realtà del nostro Organismo di Ricerca e che speriamo di onorare continuando nei lavori da lui ideati.”

La pubblicazione – si informa- verrà distribuita a chi ne vorrà conservare una copia e fornirà la base per il convegno pubblico programmato per il 26 novembre 2020, che sarà diffuso in modalità web, mentre i relatori saranno invitati a condividere uno spazio comune, in corso di definizione.

Il volume (qui il pdf):

