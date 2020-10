Nelle attuali dinamiche del mercato energetico, in cui l’innovazione tecnologica propone cambiamenti a ritmo serrato e i regimi normativi si evolvono costantemente, l’esigenza di poter aggiornare in modo efficace le proprie competenze diventa prioritaria per le aziende.

Oggi i professionisti, siano essi desiderosi di affermarsi professionalmente nel proprio contesto aziendale oppure interessati a riqualificarsi nel mondo del lavoro, devono poter certificare le proprie skill e aggiornare regolarmente il bagaglio di strumenti e conoscenze da offrire, stando al passo con le novità dell’industria.

Per dare risposta a tali esigenze delle figure Executive, il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business ha sviluppato un portfolio di programmi ideati su misura per manager e professionisti ad alto potenziale, in modo da offrire un canale di apprendimento dove poter perfezionare le conoscenze in modo applicativo e adattabile con la vita professionale e personale.

Parola d’ordine: sostenibilità

Mai come in altri settori, il tema della sostenibilità risulta centrale nel mercato energetico, nel quale pone nuove sfide tanto affascinanti quanto ardue.

Ed è proprio l’attenzione a questo elemento cardine che rende il MIP la realtà giusta in cui manager e operatori del settore possano aggiornarsi: difatti la scuola del Politecnico di Milano è oggi la prima business school italiana, l’unica europea, e tra le poche al mondo, ad aver ottenuto la Certificazione B Corp, il prestigioso riconoscimento assegnato alle imprese che si caratterizzano per il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile e per la costruzione di una società più inclusiva.

L’offerta formativa Executive MIP

Primo tra le proposte MIP a tuttotondo sul mondo energetico, il Percorso Executive in Energy Management in partenza a novembre 2020: caratterizzato da un approccio “on the job” e promosso in collaborazione con l’Energy & Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano, l’offerta formativa garantisce l’aggiornamento professionale indispensabile per tenere il passo con l’evoluzione dei mercati, delle tecnologie e delle normative, permettendo allo stesso tempo a chi vuole attivare o far crescere interessi professionali in questi ambiti (società di servizi, consulenti, ecc.), di costruire una visione a 360° delle opportunità e delle minacce che derivano da queste evoluzioni.

Il programma è caratterizzato da una struttura flessibile e modulare, articolata in 16 giornate di lezione, da novembre a giugno.

Pillole di Management: i corsi brevi

Per coloro invece che necessitano di aggiornamenti più puntuali o interessati ad arricchire il proprio profilo su specifiche tematiche legate al settore energetico, il MIP offre un ampio catalogo di corsi brevi.

In termini di durata, i corsi brevi MIP riducono l’impegno richiesto a una o due giornate full time e permettono ai partecipanti di acquisire nuovi strumenti e competenze mirate su precisi argomenti, dall’efficienza energetica al tema “smart city”, passando dalla regolamentazione del mercato al topic più legati all’innovazione e molto altro.

Sia il Percorso Executive che i corsi brevi in Energy Management 2020-2021 partiranno da novembre.

