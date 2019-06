Tra tante cose giuste, la giovane leader del movimento Fridays for Future ne dice una sbagliata...

Il movimento mondiale Fridays for Future, cresciuto intorno alle comparse mediatiche di Greta Thunberg insieme a Extinction Rebellion, ha posto all’ordine del giorno i cambiamenti climatici, ormai prossimi a una deriva irreversibile e catastrofica, a un pubblico in gran parte tenuto all’oscuro della gravità e dell’urgenza del problema da media, politici e accademia. “Non c’è più tempo”.

Mancano pochi anni al punto di non ritorno: dodici per gli scienziati dell’Ipcc, cinque per James Anderson, che analizza l’evoluzione dei ghiacci sulla Terra. Dovremmo considerarci in guerra: non “contro il clima”, ma contro noi stessi, contro le cose che facciamo e subiamo tutti i giorni.

Per andare in guerra occorre convertire in tempi rapidi sia la produzione sia il nostro stile di vita, dotandoci da subito delle armi necessarie a combatterla e vincerla. Lo avevano fatto in tempi stretti le potenze impegnate nella Seconda guerra mondiale. Si può e deve fare anche adesso.

Tra tante cose giuste Greta ne dice una sbagliata, più volte ripresa dai suoi giovani seguaci: «I politici sanno che cosa bisogna fare, ma non lo fanno». Non è vero; i politici non sanno che cosa fare, non ci hanno pensato (pensano al Pil, alla crescita, alle Grandi opere e ai Grandi eventi, al loro elettorato, alle tangenti); i problemi da affrontare sono troppo grandi.

I climatologi sono ormai (quasi) tutti d’accordo sull’origine antropica e sull’imminenza del disastro e le tecnologie per decarbonizzare il Pianeta sono ormai disponibili; ma la transizione comporta sconvolgimenti radicali negli assetti sociali che governi, imprese e cittadini non sanno come affrontare.

Per questo occorre cominciare a individuare i passi da compiere; la loro definizione non può essere affidata solo ai tecnici, come quelli che l’economista Jeffrey Sachs ha riunito a Milano il 2 e 3 aprile per studiare come decarbonizzare il mondo. Manca la politica, il rapporto dialettico tra alto (i governi) e basso (le comunità locali).

E i passi da compiere sono almeno cinque:

• dichiarare, come hanno fatto alcune città e università, lo stato di emergenza climatica. Bloccare le attività che producono gas climalteranti dando la priorità a quelle che concorrono alla decarbonizzazione;

• garantire un reddito certo a tutti i lavoratori che perderanno il lavoro – o non lo troveranno – nelle imprese da chiudere, in attesa di una loro ricollocazione in quelle della transizione;

• spostare investimenti e incentivi dalle attività legate ai fossili a quelle della transizione. Vuol dire bloccare produzione e importazione di auto individuali e barche da diporto trasferendo gli impianti a quella di mezzi di trasporto pubblico o condiviso (l’elettrico, di per sé, non garantisce alcun beneficio climatico) e di impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili; bloccare le centrali termoelettriche e i consumi energetici superflui; trasformare involucri e alimentazione energetica di tutti gli edifici; convertire agricoltura e alimentazione alle produzioni biologiche e di prossimità; ridurre trasporto aereo e crociere, importexport di merci superflue, traffico marittimo intercontinentale e molto altro;

• fissare, con un monitoraggio affidato a istituzioni internazionali, sanzioni per Stati e corporations che non si adeguano a queste esigenze. Altro che accordi di Parigi…

• coinvolgere le comunità nella definizione, progettazione e realizzazione di questi obiettivi a livello locale.

Sembrano cose impossibili. Tra pochi anni sembreranno ancora insufficienti.

L’articolo è stato pubblicato sul n.2/2019 della rivista bimestrale QualEnergia, con il titolo “L’errore di Greta”.

