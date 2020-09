Gli eventi di formazione on line di Energia Italia non si sono mai fermati, neanche nei mesi difficili che abbiamo fortunatamente superato.

Nei primi mesi del 2020, oltre 5.500 professionisti hanno scelto la piattaforma Energy Webinar come punto di riferimento on line per la formazione specialistica del settore, dedicata agli esperti delle rinnovabili.

Dopo la pausa estiva ripartono gli appuntamenti Energy Webinar con un’ampia offerta formativa e un fitto calendario di 30 incontri tecnici, insieme ai migliori produttori di tecnologie rinnovabili: Fronius, Q Cells, Fimer, Futurasun, SolarEdge, Winaico, Zucchetti Centro Sistemi.

Insieme a loro Energia Italia (nella foto Battista Quinci, presidente di Energia Italia srl) permetterà di scoprire le novità e le opportunità legate al mercato del fotovoltaico, soprattutto facendo un focus tecnico su prodotti e argomenti legati all’Ecobonus.

Installatore Certificato

Inoltre, con alcuni degli Energy Webinar agli installatori si darà l’opportunità di intraprendere il percorso di formazione specialistica “AcademyWEB”, corsi per ottenere la qualifica di “Installatore Certificato” con alcuni importanti marchi.

A settembre e novembre si terranno i corsi per installatore tecnico ZCS Azzurro, mentre a ottobre si terranno 4 appuntamenti per diventare installatore certificato Solaredge.

