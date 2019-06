La Regione ha approvato l'annunciato provvedimento con i contributi per le batterie da abbinare al solare. Il bando pubblicato oggi.

Dopo l’annuncio e il rimo via libera arrivato a fine maggio, la giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato, ha approvato il “Bando di incentivazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici” che mette a disposizione 2 milioni di euro per quei cittadini che investono in energia pulita, contenendo il consumo energetico.

Come avevamo anticipato, il bando (link in basso) prevede l’assegnazione di un contributo a fondo perduto, con un importo massimo concedibile pari a 3.000 euro e variabile fino al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo a servizio di un impianto fotovoltaico di utenza domestica.

L’intervento dovrà essere realizzato nel 2019 e le spese dovranno essere sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019; gli interventi dovranno, inoltre, essere realizzati e rendicontati entro il 13 dicembre 2019.

Come accaduto per l’incentivo lombardo, anche il sostegno veneto sarà compatibile con altri incentivi quali le detrazioni fiscali del 50% sulle ristrutturazioni edilizie di cui già gode lo storage abbinato al fotovoltaico, spiega a QualEnergia.it Rita Stefanetto della Direzione ricerca e innovazione nell’energia della Regione.

Il contributo è concesso mediante una procedura a sportello per via telematica (SIU). Tale procedura prevede un accreditamento online, che sarà possibile dalle ore 9 del 24 giugno alle ore 15 del 25 luglio e la successiva presentazione della domanda, aperta sempre online dalle ore 9 dell’8 luglio alle ore 15 del 31 luglio.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente da privati cittadini che sono titolari, ovvero che saranno titolari di un impianto fotovoltaico installato su edifici o a terra nel territorio della Regione del Veneto per l’acquisto e installazione di un sistema di accumulo, così come definito nel bando, di energia elettrica prodotta dal medesimo impianto fotovoltaico.

Inoltre, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dal soggetto titolare dell’impianto fotovoltaico che ha sostenuto o sosterrà la spesa per l’acquisto e installazione del sistema di accumulo e sia, quindi, intestatario delle relative fatture e bonifici di pagamento.

