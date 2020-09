È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 236 del 23 settembre 2020) il decreto del ministero dei Trasporti con gli incentivi per l’acquisto di camion diesel euro 6 e per quelli a “trazione alternativa” (elettrici, ibridi, a metano e gas naturale liquefatto).

Le risorse disponibili, si legge nel decreto, ammontano a 25,8 milioni di euro per il biennio 2019-2020.

La misura si rivolge alle imprese di autotrasporto e intende favorire la rottamazione di camion inquinanti, fino alla categoria euro 4 e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisto di veicoli commerciali nuovi, anche mediante locazione finanziaria.

Più in dettaglio, i contributi variano tra 2.000-8.000 euro per l’acquisto con rottamazione di camion nuovi diesel euro 6, in base alla massa del mezzo scelto, si veda lo schema sotto, tratto dal decreto.

L’incentivo massimo, pari a 20.000 euro, si può ottenere acquistando un camion da 16 (o più) tonnellate con una delle alimentazioni alternative citate in precedenza (metano, GNL, 100% elettrico, ibrido diesel/elettrico), mentre gli altri tipi di camion possono ottenere contributi da 4.000 a 12.000 euro secondo le rispettive caratteristiche.

