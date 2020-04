Per restare, virtualmente, vicini a distributori, installatori, forza vendita e operatori del settore Growatt ha pianificato una serie di nuovi webinar per approfondire conoscenza, funzionalità, modalità di installazione dei suoi prodotti e restare aggiornati sulle novità in casa Growatt.

Il primo appuntamento è per giovedì 23 aprile, alle ore 15,30 con “Inverter Growatt: attuale gamma e roadmap 2020”.

Durante lo svolgimento del webinar ci sarà modo di conoscere più a fondo l’offerta Growatt per quanto riguarda gli inverter e scoprire le novità in arrivo nel corso del 2020.

Il giorno successivo, venerdì 24 aprile, sempre alle 15,30, il Brand Manager di Growatt Giovanni Marino tratterà invece il tema degli “storage trifase”, con particolare attenzione alle caratteristiche e le principali funzionalità dei prodotti in catalogo.

Ultimo appuntamento (anche se ce ne saranno altri a breve) è per martedì 28 aprile, sempre alle 15,30. Durante il webinar si parlerà di “sistemi di accumulo monofase”; il relatore offrirà una panoramica del prodotto seguito da alcuni consigli per una corretta installazione.

Ecco quindi il dettaglio dei webinar in programma con i link per iscriversi:

Giovedì 23 Aprile ore 15.30

Inverter Growatt: attuale gamma e roadmap 2020

Relatore: Cristian Gobita

Per iscriversi: https://attendee.gotowebinar.com/register/7561676122124684048

Venerdì 24 Aprile ore 15.30

Storage trifase Growatt: modelli, caratteristiche e principali funzionalità

Relatore: Giovanni Marino

Per iscriversi: https://attendee.gotowebinar.com/register/5107799265393800720

Martedì 28 Aprile ore 15.30

Consigli per una corretta installazione di un sistema di accumulo monofase

Relatore: Pierluigi Fori

Per iscriversi: https://attendee.gotowebinar.com/register/3099308180795865104

Presto online le date dei nuovi webinar dedicati ai prodotti Growatt e al settore del fotovoltaico.

