Fotovoltaico e formazione, il calendario degli appuntamenti Growatt

Prosegue l’attività di formazione gratuita online di Growatt, rivolta ai professionisti del settore italiano del fotovoltaico.

Sono in programma il 16 e il 30 novembre, alle ore 15, due webinar dedicati rispettivamente a “Installazione SPH TL BL UP monofase: errori più comuni e come risolverli” e a “Installazione MIN TL-XH monofase : errori più comuni e come risolverli“.

Per partecipare ai webinar è possibile registrarsi sul sito dell’azienda.

Gli appuntamenti 2023 termineranno il 7 dicembre prossimo, con il corso online – alle ore 15 – dedicato allo Smart Energy Manager: l’accessorio Growatt pensato per il monitoraggio online dell’autoconsumo ed export limitation per impianti fotovoltaici di taglia commerciale e industriale.

La formazione online riprenderà poi nel 2024.

Formazione gratuita online: una formula consolidata

Ogni appuntamento, della durata massima di un’ora, ha un’impostazione pratica, volta a mostrare come installare, configurare, monitorare e risolvere gli errori più comuni in fase installativa di tutti i prodotti della gamma Growatt.

Inoltre, al termine di ogni appuntamento, sarà possibile fare domande a cui risponderà il nostro personale specializzato.

I docenti sono ingeneri o tecnici esperti Growatt, in grado di assicurare a tutti i partecipanti la massima qualità dei contenuti.

Per il programma completo dei corsi è possibile visitare il sito Growatt.

Formazione in presenza: i GSP e come diventare Partner Growatt

Oltre ai corsi online, a partire dal 2023 Growatt Italia ha attivato una serie di corsi in presenza, anche questi gratuiti e rivolti sia ai GSP (Growatt Service Partners), cioè gli installatori già esperti in impianti Growatt.

L’obiettivo è approfondire competenze e conoscenze della tecnologia del brand. Gli eventi sono dedicati anche a chi ha ricevuto una formazione di base partecipando ai webinar di Growatt o a chi ha già effettuato alcune installazioni dei prodotti dell’azienda e vorrebbe diventare Growatt Service Partner, attivando una collaborazione continuativa e usufruendo di vantaggi riservati.

Parliamo di appuntamenti di formazione tecnica avanzata: tutti gli argomenti esposti avranno una prima trattazione teorica alla quale seguiranno delle prove pratiche; per questo motivo i corsi sono a numero limitato.

Per maggiori informazioni e per conoscere le prossime date, i temi trattati e richiedere la partecipazione è possibile visitare il sito Growatt.