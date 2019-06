Imbarcazioni con moduli solari Q.PEAK ad alte prestazioni di Hanwha Q CELLS per la campagna "Clean Up Mekong". Obiettivo: rimuovere i rifiuti dal fiume in Vietnam, prima di sfociare nell'oceano.

Per la Giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno, Hanwha ha lanciato la campagna “Clean Up Mekong” nella provincia di Vinh Long in collaborazione con l’amministrazione dell’Ambiente del Vietnam e il Global Green Growth Institute (GGGI) vietnamita.

La campagna punta a ridurre le sostanze inquinanti che galleggiano nel fiume Mekong. Al centro del lancio della campagna c’è stata la cerimonia di inaugurazione delle imbarcazioni a energia solare, donata da Hanwha, che verrà appunto utilizzata per pulire il fiume.

Il Mekong è un fiume transfrontaliero che attraversa Cina, Myanmar, Laos, Thailandia, Cambogia e, infine, il Vietnam prima di essere scaricato in mare.

Sposta ogni anno 475 km³ di acqua ed è la fonte principale di acqua di oltre 70 milioni di persone.

Tuttavia, i rifiuti indiscriminatamente smaltiti e le acque reflue lungo il fiume hanno trasformato il Mekong in uno dei dieci fiumi più inquinati del mondo. Le sostanze inquinanti arrivano nell’oceano e ne minacciano la vita marina. Poiché il Vietnam è l’ultimo paese attraversato dal fiume, la campagna Clean Up Mekong mira a rimuovere i rifiuti prima che entrino nell’oceano, nella città fluviale di Vinh Long.

Combattere l’inquinamento con l’energia solare

La chiave per gli sforzi di pulizia della campagna saranno dunque le barche a energia solare donate da Hanwha e alimentate ciascuna da alcuni moduli solari Q.PEAK ad alte prestazioni di Hanwha Q CELLS.

Le barche saranno utilizzate per raccogliere i rifiuti nel fiume Mekong. Sono silenziose, danno il minimo disturbo per la fauna locale, non emettono sostanze inquinanti durante l’uso.

Alimentate interamente da moduli solari ad alte prestazioni, a bordo hanno un sistema a nastro trasportatore che rende più veloce ed efficiente la raccolta dei rifiuti dalla superficie del fiume Mekong.

Questa campagna è solo l’ultima della sudcoreana Hanwha contro i cambiamenti climatici, la povertà energetica e per incoraggiare un consumo responsabile in conformità con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG delle Nazioni Unite).

Hanwha Solar Forest è un’altra iniziativa a sostegno degli SDG delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione e l’inquinamento atmosferico. Obiettivo è piantare nuove foreste con alberi coltivati in vivai alimentati a energia solare. Attraverso l’iniziativa “Happy Sunshine”, Hanwha ha, a questo scopo, donato 1.779 kW di energia solare a 254 progetti di sviluppo delle comunità.

Poco prima della cerimonia di consegna delle imbarcazioni a energia solare, Hanwha ha sviluppato una campagna sui social media per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ambientali causati dall’inquinamento delle acque. Si parlava anche dell’importanza delle fonti di energia rispettose dell’ambiente e dei suoi benefici.

Nel dicembre del 2018, il presidente di Hanwha, Seung Youn Kim, ha ribadito l’impegno dell’azienda in Vietnam, mercato comunque importante per l’azienda: “Come membro della comunità locale, Hanwha non si preoccuperà solo di come possiamo contribuire all’economia, ma anche di come possiamo aiutare ad affrontare anche le questioni ambientali”.

