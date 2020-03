(Nota della redazione: fino al prossimo 3 aprile, QualEnergia.it ha deciso di rendere accessibili a tutti alcune notizie utili agli operatori nel gestire il lavoro in questa emergenza. Resteranno invece riservati ai soli abbonati al servizio PRO approfondimenti, webinar, bandi e articoli non strettamente legati a queste circostanze eccezionali. Potete abbonarvi o fare un prova gratuita cliccando qui.)

Decreto Fer 1, conto termico, TEE, incentivi al biometano e altro ancora: sono molti i meccanismi di sostegno alle rinnovabili e all’efficienza energetica interessati da slittamenti nelle scadenze decise a causa dell’emergenza che stiamo vivendo.

Il Gse, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato l’elenco dei procedimenti, e dei connessi adempimenti in capo agli operatori, che sono stati prorogati.

Il Gestore, già nei giorni scorsi aveva disposto la proroga dei termini nell’ambito dei procedimenti di competenza, precisando che la proroga non sarà applicata ai procedimenti amministrativi che, sulla base dei documenti già nella propria disponibilità, potrà concludere con esito positivo.

I termini per la presentazione delle richieste per la Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), per i Certificati Bianchi per la CAR e per la Fuel mix disclosure slittano dal 31 marzo al 22 maggio 2020.

I termini in tema di obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas, in relazione agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, slittano dal 31 maggio al 22 luglio 2020.

Viene inoltre prorogato, al 22 maggio 2020, la data di pubblicazione del bando previsto dall’articolo 40-ter della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo agli impianti a biogas.

Sono state inoltre definite specifiche proroghe per la presentazione della documentazione a cura degli operatori, anche con riferimento alla conclusione dei lavori, prevista con riferimento ai Decreti FER 2012, 2016 e 2019, del Conto Termico e del Biometano.

Qui l’elenco completo, pdf in basso.

Potrebbe interessarti anche: