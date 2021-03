Energie rinnovabili e crescita aziendale possono andare insieme.

Questo approccio è anche quello di Perlarredi srl, azienda Made in Italy che opera nella produzione di perlinati e profili in legno per l’edilizia, che ha recentemente installato un impianto fotovoltaico nel suo stabilimento di Azzano Decimo, in Friuli Venezia Giulia.

L’impianto solare FV, con una potenza di 499,68 kWp, ha una produzione annuale stimata di circa di 610 MWh. Grazie a 8 inverter SMA SUNNY TRIPOWER CORE1, il sistema FV contribuisce ad alimentare i macchinari che vengono utilizzati per la produzione annuale di 65.000 mc di tavole piallate e 20.000 tonnellate di pellet ed è funzionale alle esigenze generali degli uffici.

Riesce a coprire il 30% del fabbisogno dell’intera azienda, con un autoconsumo del 90% della produzione totale derivata dall’impianto.

L’impianto installato sul tetto dello stabilimento copre una superficie di circa 3.200 mq utilizza 1.388 moduli SunPower MAXEON da 360 Wp ciascuno.

La necessità di essere perfettamente conforme alla normativa in tema di sicurezza e incendi e la richiesta di qualità da parte dell’azienda ha guidato la scelta degli inverter. Gli inverter SMA, infatti, sono stati selezionati per l’estrema flessibilità e il design innovativo che consente la semplificazione dei processi, un minor impiego di materiali e un’installazione fino al 60% più veloce, con una riduzione del costo operativo totale.

La tecnologia SMA, inoltre, ha consentito l’installazione dell’inverter in copertura, risolvendo, così, problematiche inerenti la necessità di certificazioni e prevenzione incendi.

L’impianto FV è monitorato 24 ore su 24 dall’innovativo sistema SMA SUNNY PORTAL powered by ennexOS, che mostra sempre e dovunque i dati più importanti dell’impianto, con la possibilità di analizzare i valori di misurazione, oltre che di visualizzare e confrontare in modo chiaro i rendimenti, individuando e risolvendo, in questo modo, anche le più piccole anomalie.

Per una maggiore praticità e velocità di rilevazione, è possibile gestire l’impianto attraverso la nuovissima SMA 360, l’app creata su misura per gli specialisti del fotovoltaico che rende ancora più facile la progettazione e il monitoraggio degli impianti.

Gianpietro Contran, Amministratore di NEXT Italia, EPC che ha curato la progettazione e l’installazione dell’impianto, ha commentato: “Perlarredi è una best practice tutta italiana che conferma come la sostenibilità non aumenti i costi, ma anzi supporti la crescita aziendale, concorrendo a ottenere un vantaggio competitivo. Questo impianto fotovoltaico, infatti, non solo consente all’azienda di ridurre le proprie emissioni di CO 2 di 330.000 kg/anno, ma riduce i costi dell’energia del 30%, con un ritorno dell’investimento previsto in soli 5 anni”

Visti i vantaggi ottenuti, la proprietà sta già pensando di ampliare ulteriormente il progetto con 300 kWp aggiuntivi, da installare sullo spazio ancora disponibile.

