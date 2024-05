Fotovoltaico e autorizzazioni Fer, il Governo detta la strategia

La strategia del Governo sulle semplificazioni dei processi autorizzativi per le rinnovabili, troverà una sintesi finale nel decreto legislativo previsto per delega dalla legge Concorrenza n. 118 del 2022.

È quanto riferito ieri in aula del Senato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo a un’interrogazione a firma Fregolent (Italia Viva).

La legge 118/2022, in particolare, ha delegato il Governo ad adottare uno o più D.Lgs per razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina in materia di Fer, riducendo gli oneri in capo a cittadini e imprese.

Il titolare del Mase ha così annunciato “semplificazioni in arrivo sugli iter rinnovabili”, senza però specificare scadenze o cronoprogrammi. Più in generale, per il ministro, “gli obiettivi europei prefissati devono essere raggiunti secondo un oculato mix di tecnologie differenti, anche molto diverse tra loro, a cui potrà partecipare in chiave prospettica non solo il grande eolico offshore, previsto dal decreto energia di qualche mese fa, ma anche il nucleare come fonte a emissioni zero; tema sul quale sono in corso riflessioni e studi per una roadmap che porti al suo sviluppo”.

Nel corso del confronto in aula, l’interrogante ha poi chiesto un chiarimento sull’articolo 4-ter del dl 9 dicembre 2023, n. 181, convertito nella legge 2 febbraio 2024, n. 11, “che ha previsto il raddoppio delle trattenute applicate dal Gse per la copertura dei costi di gestione degli impianti fotovoltaici che beneficiano del conto energia”, i Raee FV, “col chiaro intento di spingere gli operatori all’adesione a un sistema collettivo, ma con effetto disincentivante per chi non volesse esercitare tale opzione”.

Per Pichetto Fratin, invece, “trattandosi di una quota a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici a fine vita, è restituita al detentore laddove si è accertato l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs di riferimento”.

Le ragioni del decreto Agricoltura per il fotovoltaico

La discussione in aula di Palazzo Madama si è concentrata anche sugli effetti del recente decreto Agricoltura, con il relativo stop per il fotovoltaico a terra in aree agricole produttive, sul quale la commissione Industria del Senato ha avviato martedì l’esame della conversione in legge (Ddl n. 1138), fissando il termine per la presentazione degli emendamenti al 12 giugno.

La norma, secondo il ministro Pichetto, “va letta nell’ottica di uno sviluppo ordinato delle rinnovabili sul territorio nazionale”, in modo da “garantire una pianificazione regionale delle aree utili all’installazione di impianti necessari al raggiungimento di quanto previsto nel Pniec”.

Sul tema, tra l’altro, era già intervenuto mercoledì alla Camera il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, con parole più nette: “Il consumo di suolo produttivo rappresenta a tutti gli effetti una minaccia per la nostra sovranità alimentare”.

Lollobrigida ha risposto a un’interrogazione a firma Foti (FdI) chiarendo che “si definisce suolo agricolo perché ha una precisa destinazione, perché deve produrre, e proprio per questo gode di una fiscalità agevolata”; da qui lo stop a diverse destinazioni.

Sono fatte salve le procedure in corso, gli impianti ubicati nelle aree agricole non produttive, quelli con pannelli sospesi e tutti i progetti legati al Pnrr.

Proprio nel Pnrr è prevista la misura Parco Agrisolare, considerata da Lollobrigida la via maestra da seguire; anche perché “ha avuto un apprezzamento straordinario da parte delle imprese: ad oggi sono state finanziate più di 14.000 aziende per 1,35 miliardi di euro. Oltre 2.000 imprese hanno già concluso l’investimento e a circa la metà è stato già erogato il saldo finale delle risorse. Questi risultati eccezionali hanno consentito di ottenere dalla Commissione europea ulteriori 850 milioni di euro, innalzando la dotazione finanziaria complessiva a 2,3 miliardi, e di triplicare la potenza installata da fonti rinnovabili, portandola a 1,38 GW rispetto ai 375 MW originariamente previsti”.

La nuova procedura Pnrr sul biometano

Spazio anche al biometano nella discussione di ieri al Senato. Pichetto Fratin, infatti, ha annunciato che la quarta procedura competitiva Pnrr su questa fonte sarà aperta dal 3 giugno al 2 agosto 2024, mentre la relativa graduatoria sarà pubblicata entro il 31 ottobre.

L’iniziativa rientra nella misura 1.4 del Piano, che sostiene la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano e la riconversione di quelli a biogas agricoli verso la produzione di biometano per trasporti, industria e riscaldamento.

La terza procedura, come ricordato a Palazzo Madama ieri, si è conclusa il 10 maggio scorso con 132 progetti ammessi a finanziamento, per una capacità produttiva pari a 58,119 standard metri cubi l’ora. Di questi 60 iniziative prevedono la riconversione di impianti agricoli esistenti e 72 la costruzione di nuovi siti.