Il Consiglio di Amministrazione di EF Solare, primo operatore di fotovoltaico in Italia, ha nominato Andrea Ghiselli Chief Executive Officer con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di leadership in Italia e favorire la crescita internazionale.

Ghiselli, dopo un’esperienza in consulenza strategica in McKinsey, ha focalizzato la sua attività nei settori infrastrutturali dell’energia e dei trasporti lavorando in A2A e in SEA Milan Airports. In questi settori ha ricoperto ruoli di Director of Business Support Solutions e di Director of Supply Chain, ICT e Innovation guidando programmi e interventi trasversali focalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza operativa e dei processi aziendali.

Ha ricoperto inoltre il ruolo di Amministratore di A2A Logistica e di consigliere di amministrazione di Airport Handling.

Il consiglio di amministrazione di EF Solare esprime un caloroso ringraziamento a Diego Percopo per il lavoro svolto negli ultimi 11 anni nel corso dei quali ha guidato l’evoluzione del Gruppo da startup a leader del settore solare dimostrando grandi capacità imprenditoriali e manageriali.

EF Solare Italia, detiene oggi più di 300 impianti e una capacità di oltre 1.800 MW tra impianti in esercizio ed in fase di sviluppo

Socio unico è F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture, il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia.

