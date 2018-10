18 ottobre 2018 biomasse, inceneritori Tags: biogas

“Favori” del passato agli impianti a biomasse, dal MiSE c’è lo stop

Agevolati dalle scorse proroghe degli incentivi soprattutto inceneritori e impianti a biogas da discarica. Ma per ora nessuno ha potuto godere dei benefici, e Via Veneto annuncia una sospensione per approfondimenti, per evitare una procedura di infrazione delle regole Ue.

Condividi

Condividi

Autore