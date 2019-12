Grazie all'accordo con Melita Italia, che fornirà la tecnologia Fiber To The Home, dal 9 gennaio la utility lancerà sul mercato la nuova opzione per clienti domestici.

Enel Energia e Melita Italia hanno siglato una partnership per offrire nuovi servizi ai clienti domestici, che potranno abbinare alla fornitura di energia elettrica e gas una connessione in fibra con tecnologia FTTH (Fiber To The Home).

Grazie a questa intesa, spiega una nota stampa della utility, Enel Energia si propone come unico referente per luce, gas e fibra, permettendo di inserire nella stessa fattura anche il servizio internet e mettendo a disposizione dei clienti i consueti canali di assistenza anche per le richieste relative alla connessione.

Nell’ambito dell’accordo Melita Italia fornirà il servizio attraverso la tecnologia ad alta velocità Fiber To The Home, utilizzando esclusivamente la fibra ottica fino alle abitazioni; garantendo una migliore stabilità della connessione. La prima offerta nata dalla collaborazione, “Enel in Fibra by Melita”, sarà lanciata il 9 gennaio 2020.

Nel dettaglio “Enel in Fibra by Melita” offrirà una connessione fino a 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload al costo di 27 euro mensili; tale costo sarà addebitato direttamente nella bolletta della fornitura luce o gas di Enel Energia alla quale sarà associato il servizio internet.

