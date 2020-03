Per avere informazioni aggiornate ed attendibili sull’emergenza Covid 19, sui provvedimenti in vigore, su come rispettarli e su come digfenderci dal virus, riportiamo qui i link alla sezione dedicata del Ministero dello Sviluppo Economico e qui quella con tutte le notizie a riguardo dal Governo.

Qui sotto una raccolta di comunicazioni ufficili utili: