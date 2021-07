La Regione Marche ha approvato un disegno di legge con disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia che mira all’utilizzo del Superbonus 110%.

La proposta di legge fornisce la definizione di ‘rigenerazione urbana’, necessaria per poter usufruire del ‘Superbonus’ del 110% previsto dal decreto Rilancio.

Nel documento vengono stabilite le procedure necessarie per l’individuazione, da parte dei Comuni, delle aree degradate finalizzate a interventi di rigenerazione urbana, prevedendo la possibilità di ampliamenti fino al 20% della volumetria esistente.

Inoltre, attraverso una modifica al Piano casa del 2009, la pdl riconduce le opere di demolizione e ricostruzione, già previste per legge, con possibilità di ampliamento fino al 40% delle volumetrie esistenti, alla categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia che possono, quindi, usufruire del 110% e la riduzione degli oneri.

“Si tratta di un’azione fondamentale per l’avvio delle attività edilizie diffuse sul territorio – commenta in una nota stampa l’assessore all’Urbanistica, Stefano Aguzzi – e la realizzazione della messa in sicurezza sismica e dell’efficientamento energetico complessivo degli edifici, agevolando quindi le imprese, ma anche i cittadini”.

In attesa “della nuova legge urbanistica regionale – ha specificato Aguzzi – il provvedimento fornisce una definizione uniforme sul territorio e contribuisce a ridare un effettivo riavvio del settore edilizio, anche in termini di semplificazione amministrativa. Questo è sempre più necessario in base all’esigenza di contenimento del consumo di suolo e di una conformazione omogenea e unitaria dell’assetto urbanistico del territorio regionale”.

La proposta di legge – conclude la nota – ha quattro articoli ed è coerente con le finalità delle recenti leggi statali in materia.

