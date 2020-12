L’impianto a pompa di calore deve essere in grado di soddisfare tutte le esigenze di riscaldamento e climatizzazione di un ambiente, inclusa la produzione di acqua calda sanitaria.

Nelle pompe di calore aria-acqua di alta qualità, il calore dall’aria esterna vien trasferito all’acqua dell’impianto per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, rispetto alle pompe di calore aria-aria la temperatura si riesce a mantenere più a lungo stabile.

Daikin HPSU COMPACT è una pompa di calore aria-acqua a bassa temperatura che ha un’elevata efficienza energetica e minimi ingombri.

È dotata di una gestione elettronica avanzata per ottenere acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento con consumi ridotti.

Di classe energetica A++, fornisce acqua calda sanitaria istantaneamente, e assicura la pulizia e l’igiene prevenendo l’insorgere di germi e batteri. Nella versione 508/516, da 16 kW con serbatoio da 500 litri, l’ingombro al suolo è contenuto in 0,62 mq.

Grazie al funzionamento reversibile della pompa di calore, può produrre acqua calda in inverno e fresca durante la stagione estiva.

L’accumulatore termico HybridCube, alimentato soltanto dalla pompa di calore funziona a bassa temperatura per massimizzare il risparmio economico.

La centralina digitale programmabile fa funzionare tutto il sistema alla massima efficienza possibile, rilevando la temperatura esterna e interna all’abitazione. Oltre alle funzioni di regolazione di HPSU compact, si fa carico anche dell’intera gestione dell’accumulatore di calore. La centralina riconosce autonomamente le stagioni (inverno ed estate) e accende o spegne il riscaldamento in base alle esigenze. Può essere comandata in modo semplice e intuitivo. Dispone di programmi temporizzati regolabili individualmente per il pratico controllo del sistema di riscaldamento e della produzione di acqua calda sanitaria.

Daikin HPSU COMPACT dispone di programmazione settimanale e giornaliera, e può funzionare in abbinamento a sistemi fotovoltaici e solari termici, per un ulteriore risparmio.

Disponibile con potenze di 4, 6 ,8, 11 e 16 kW, questa pompa di calore aria-acqua controllabile anche via App dedicata può produrre acqua calda fino a un massimo di 55 °C.

Può essere un’ottima soluzione per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento.

Per informazioni: Daikin

