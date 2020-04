Cos’è un prosumer? Come parte di una comunità di energia solare si può essere più indipendenti dall’aumento dei prezzi dell’elettricità, risparmiando denaro e ottenendo anche un guadagno?

Per spiegare meglio significato, ruolo e vantaggi di chi produce energia rinnovabile per autoconsumarla, i 12 partner del progetto europeo PVP4Grid hanno realizzato una serie di video in inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano e portoghese.

Di seguito il video in italiano:



All’integrazione di fotovoltaico, storage e mobilità elettrica è invece dedicato il video in inglese su “Tom il prosumer“:

Inoltre, come i nostri lettori ricorderanno, a ottobre 2019 nell’ambito dello stesso progetto è stato realizzato anche uno strumento di simulazione e calcolo per valutare le prestazioni economiche di un impianto FV e un documento con linee guida per diventare prosumer (vedi QualEnergia.it).

